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"Привет, козлы!": Настя Ивлеева рассмешила приключениями на пляже Турции

9 декабря 2020, 11:54

Телеведущая испытала целую гамму эмоций на элитном пляже в Турции, где никак не ожидала встретить козлов.

Настя Ивлеева
Настя Ивлеева / Instagram

Настя Ивлеева и Юлия Коваль в программе "Орел & Решка. Девчата", которую показывает Новый канал, отправились в Турцию, где Ивлееа обнаружила забавный факт о местных пляжах и поведении отдельных видов животных. Подруги и соведущие Настя Ивлеева и Юлия Коваль мечтали о шикарном релакс, но повезло, по правилам шоу, только одной.

Пока Юля Коваль изучала достопримечательности со 100 долларами, Настя Ивлеева с безлимитной картой устроила себе райский отдых. Она выбрала наиболее элитный курорт региона Кемер. Там арендовала шикарный номер в одном из самых дорогих отелей, который находится в горной местности. И Настя была шокирована неожиданным бонусом к отдыху, ведь как еще можно отреагировать на козла у себя на террасе?

Настя Ивлеева
Настя Ивлеева и козлы / Пресс-служба

"Это редкое явление, - комментирует она. - Говорят, козлы из местных гор спускаются прямо на территорию отеля и на пляже. И гуляют себе среди людей".Читайте такжеТелеведущий украинского шоу попал на кладбище во время мистического ритуала

Ведущая "Орел & Решка" ни на секунду не испугалась, даже наоборот - единственной ее целью было погладить животных.

Настя Ивлеева
Настя Ивлеева и козлы на пляже / Пресс-служба

"Привет, козлы! - решила пообщаться с ними Ивлеева. - Я не хочу вас обижать ни в коем случае. Если вы позволите себя погладить, то у меня для вас есть очень интересное предложение. В моем номере есть много капусты. Я не буду ее есть, она вся ваша. Дайте хоть пальчиком погладить вашу турецкую шерсть".

Затем Настя начала бегать за горными козлами по всему пляжу, а те, конечно, бежали от нее. Но сдаваться ведущая не планировала, и начала "блеять" для козлов. И это не помогло, потому Ивлеева выдала женскую мудрость.

Настя Ивлеева
Козлы на пляже / Пресс-служба

"Как говорит женская жизненная мудрость: за козлами можно гоняться вечно, но разве нам это надо? Нам это не надо. А, если козлы захотят, то сами придут. Мы их увидели, мы их поняли, мы их простили", - сказала она.

Напомним, что все новые выпуски шоу "Орел & Решка" выходят на Новом канале по субботам. Также серии появляются онлайн на Ютубе и на сайте Телепортал.

Турция Настя Ивлеева новости шоу бизнеса
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