УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Сколько мужчин жалеет, что женились - раскрыли удивительные результаты опросов

13 ноября 2020, 16:22

Многих людей, которые состоят в барке интересует, жалела ли их половинка о своем решении. Эксперты нашли ответ на вопрос - сколько мужчин жалеет о свадьбе?

Мужчины брак
Сколько мужчин жалеет о том, что женились / Mamaplus

Сколько процентов мужчин раздражает нецензурная лексика из женских уст? Сколько процентов мужчин помнят дату своего первого интима? Сколько процентов женщин присылали эротические фото мужчин, когда те на работе? Ответы на такие пикантные вопросы можно долго искать в себе, в интернете, или допрашивать вторую половинку.

Но, как оказалось, создатели шоу "Кто сверху?", которое показывает Новый канал, время от времени обновляют свою базу данных информацией с ответами по всех этих вопросах.

Участницам пришлось узнать в одном из выпусков на шоу "Кто сверху?", сколько мужчин жалеет о браке.Читайте такжеГруппа крови: влияет ли кровь на совместимость в браке

Актриса-юмористка Александра Машлятина, гимнастка Анна Ризатдинова и певица Лия Ли под предводительством Леси Никитюк отвечали на вопрос.

"Сколько процентов мужчин жалеют, что женились?" - спросил женщин Сергей Притула.

Мужчины
Сколько процентов мужчин жалеют, что женились? / Новый канал

"Иногда мы о них думаем хуже, чем есть", - начала обсуждения Александра Машлятина.

Все попытки женщин выпытать у мужской команды их мнения по этому поводу оказались напрасными. Единственное, Роман Мищеряков признался, что он сожалеет о том, что до сих пор холост.

В конце концов женская команда решила, что 45% мужчин жалеют, что женились. И не угадали, ведь таких значительно меньше - 22%.

"Ура! Слава Богу, что так", - подытожили женщины.

В новом выпуске десятого сезона в поединке традиционно сошлись мужская и женская команды во главе с капитанами Лесей Никитюк и Сергеем Притулой. С женской командой мы вас уже познакомили. А в мужскую команду вошли: актер Михаил Кукуюк, юморист-импровизатор Роман Мищеряков и ведущий-юморист Фима Константиновский.

Статистику из других пикантных вопросов и интересные личные признания участников юбилейного сезона шоу "Кто сверху?" можно смотреть по четвергам в 19:00 на Новом канале.

брак Леся Никитюк мужчины Анна Ризатдинова Сергей Притула новости шоу бизнеса Новый канал
Сейчас вы просматриваете новость «Сколько мужчин жалеет, что женились - раскрыли удивительные результаты опросов». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Супер топ модель по-украински 2020: смотреть 4 выпуск 9 ноябряСупер топ модель по-украински 2020: смотреть 4 выпуск 9 ноября Анна Ризатдинова призналась, настоящий ли ее роман с Сергеем МельникомАнна Ризатдинова призналась, настоящий ли ее роман с Сергеем Мельником Сергей Танчинец высказался об участниках Танці з зірками после вылетаСергей Танчинец высказался об участниках Танці з зірками после вылета "Все мы трогали": голая Рита Дакота вывалила свои формы на всеобщее обозрение"Все мы трогали": голая Рита Дакота вывалила свои формы на всеобщее обозрение Экс-Серебро сделала растяжку и засветила, что под трусами на развратном фотоЭкс-Серебро сделала растяжку и засветила, что под трусами на развратном фото
Следующий материал

Последние новости

16:22
Сколько мужчин жалеет, что женились - раскрыли удивительные результаты опросов
16:17
Аналитик объяснил, что нужно для силового освобождения Донбасса
15:58
Россия и боевики "ЛДНР" вербуют на Донбассе людей для отправки в Карабах – разведка Видео
15:46
Первые подробности iPhone SE 3 – когда выйдет и что ожидать
15:45
Гороскоп на 14 ноября для всех: триумф кошелька и "война" с судьбой Видео
Реклама
15:42
"Пока остановка не будет последней": что постил устроивший смертельное ДТП в Киеве лихач Видео
15:41
Фолиевая кислота: симптомы дефицита в организме Видео
15:27
Врач назвала тихих врагов либидо Видео
15:02
Кравчук раскрыл план по возврату Украиной границы на Донбассе Видео
14:54
Как быстро похудеть: 3 революционных шага Видео
14:38
Рэп не умрёт даже в 2077 году: хип-хоп-дуэт Run the Jewels выпустил саундтрек для Cyberpunk 2077 Видео
14:34
Огненный протест: в Карабахе жгут дома после победы Азербайджана Видео
14:33
Срыв карантина: Кабмин поставил жесткое условие бунтующим городам Видео
14:10
Будет ли действенным карантин выходного дня, и когда украинцам ждать нового локдауна
14:03
Врач объяснил, когда нет смысла делать тест на COVID-19 Видео
13:59
Танці з зірками 2020 - с кем будут танцевать судьи в 12 выпуске
13:50
В Instagram большие изменения – куча новых вкладок и возможностей
13:49
Лукашенко нарвался на гнев ЕС: когда по Минску ударят новыми санкциями Видео
13:44
"Завезти в Украину нельзя": врач объяснил, почему украинцам не светит вакцина от COVID-19 Видео
13:43
Влад Яма открыл в себе новый талант и победил профессионального спортсмена
Реклама
13:40
"Кипучая личная жизнь": водному знаку Зодиака прогнозируют купание в обожании
13:33
Трамп прекратил исполнять обязанности президента США – The Washington Post Видео
13:02
Разваливался прямо в воздухе: в РФ произошло ЧП с украинским самолетом Видео
12:57
Перемирие в Карабахе: у Путина назвали главную ошибку Турции Видео
12:56
"На Лопес похожа": Могилевская сразила поклонников внешним видом
12:44
Sony готовит эксклюзивные игры для PlayStation 5 – Silent Hill и Metal Gear на очереди?
12:33
Погода зимой 2021 в Украине: метеоролог предупредила об аномалии Видео
12:27
В Черкассах отказались от карантина выходного дня и сказали, где чаще всего заражаются COVID-19 Видео
12:26
"Пора захотеть": Кравчук назвал предпосылку для рандеву Зеленского и Путина
12:23
"Такого со мной не было": Холостячка заболела коронавирусом
12:23
Тотальный локдаун в Украине: в Кабмине рассказали, когда пойдут на крайние меры Видео
12:22
Как пережить потерю: психологи назвали действенные способы Видео
11:58
Российский политолог объяснил, чем Трамп ценен Путину Видео
11:57
Что потеряли и приобрели Россия и Турция после конфликта в Карабахе мнение
11:44
Уже на этих выходных: все города, где пройдет второй тур местных выборов Видео
11:31
"Все кончено": у Трампа раскрыли новую стратегию после выборов в США Видео
11:30
"Русофобские антитела пройдут быстро": Песков увидел, что Украина теряет иммунитет к влиянию РФ Видео
11:24
Пятница 13 - какие новые фильмы ужасов посмотреть дома
11:21
Открытки с Днем доброты и поздравления своими словами и в стихах – самые добрые
11:12
"Минирование" Верховной Рады: СМИ узнали, кто позвонил копам
Реклама
11:09
Консервированный тунец: польза и питательные вещества Видео
10:55
Такси протаранило остановку: стала известна причина смертельного ДТП в Киеве Видео
10:47
Парадоксальный штат: Байден закрепил победу, на что осталось надеяться Трампу Видео
10:30
В Киеве "заминировали" Раду, полиция оцепила здание
10:26
Степанов заговорил о локдауне и предупредил о катастрофе с COVID-19 Видео
10:22
Китай поздравил Байдена с избранием на пост президента Видео
10:11
Гороскоп на 13 ноября для всех: незаменимая помощь и мощная опора Видео
10:10
Карантин выходного дня – самое бессмысленное, что могла придумать власть мнение
10:06
Советник Ермака внезапно подал в отставку: в ОП отреагировали
10:05
Эмбер Херд вопреки скандалу остается в Аквамене
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять