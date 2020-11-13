Сколько мужчин жалеет, что женились - раскрыли удивительные результаты опросов

Сколько мужчин жалеет о том, что женились / Mamaplus

Сколько процентов мужчин раздражает нецензурная лексика из женских уст? Сколько процентов мужчин помнят дату своего первого интима? Сколько процентов женщин присылали эротические фото мужчин, когда те на работе? Ответы на такие пикантные вопросы можно долго искать в себе, в интернете, или допрашивать вторую половинку.

Но, как оказалось, создатели шоу "Кто сверху?", которое показывает Новый канал, время от времени обновляют свою базу данных информацией с ответами по всех этих вопросах.

Участницам пришлось узнать в одном из выпусков на шоу "Кто сверху?", сколько мужчин жалеет о браке.Читайте такжеГруппа крови: влияет ли кровь на совместимость в браке

Актриса-юмористка Александра Машлятина, гимнастка Анна Ризатдинова и певица Лия Ли под предводительством Леси Никитюк отвечали на вопрос.

"Сколько процентов мужчин жалеют, что женились?" - спросил женщин Сергей Притула.

Сколько процентов мужчин жалеют, что женились? / Новый канал

"Иногда мы о них думаем хуже, чем есть", - начала обсуждения Александра Машлятина.

Все попытки женщин выпытать у мужской команды их мнения по этому поводу оказались напрасными. Единственное, Роман Мищеряков признался, что он сожалеет о том, что до сих пор холост.

В конце концов женская команда решила, что 45% мужчин жалеют, что женились. И не угадали, ведь таких значительно меньше - 22%.

"Ура! Слава Богу, что так", - подытожили женщины.

В новом выпуске десятого сезона в поединке традиционно сошлись мужская и женская команды во главе с капитанами Лесей Никитюк и Сергеем Притулой. С женской командой мы вас уже познакомили. А в мужскую команду вошли: актер Михаил Кукуюк, юморист-импровизатор Роман Мищеряков и ведущий-юморист Фима Константиновский.

Статистику из других пикантных вопросов и интересные личные признания участников юбилейного сезона шоу "Кто сверху?" можно смотреть по четвергам в 19:00 на Новом канале.