Кто больше всего зарабатывает в Instagram - новый рейтинг звезд

Звезды, которые ведут Instagram, получают внушительные деньги, благодаря своим подписчикам. Как "рыночные цены" и список самых дорогих звезд поменялся за год, проверял сервис Hopper HQ.
На основании открытых данных, аналитики подсчитали доходы звезд от Instagram, и сделали Instagram Rich List 2020, который и опубликовало издание Hopper HQ.
Для оценки звезд аналитики использовали количество фолловеров, вовлеченность аудитории и частоту публикаций.
В рейтинге за 2019 год первой была Кайли Дженнер, но теперь она уступила место Дуэйну Джонсону. Он получает за 1 пост 1 миллион долларов.
Кайли Дженнер же получает $986 тысяч.
Список самых высокооплачиваемых звезд в Instagram: топ-15
- Дуэйн Джонсон - Количество фолловеров: 190 млн. Стоимость поста: $1,015,000
- Кайли Дженнер - Количество фолловеров: 187 млн. Стоимость поста: $986,000
- Криштиану Роналду - Количество фолловеров: 230 млн. Стоимость поста: $889,000
- Ким Кардашьян -Количество фолловеров: 179 млн. Стоимость поста: $858,000
- Ариана Гранде -Количество фолловеров: 194 млн. Стоимость поста: $853,000
- Селена Гомес - Количество фолловеров: 183 млн. Стоимость поста: $848,000
- Бейонсе - Количество фолловеров: 150 млн. Стоимость поста: $770,000
- Джастин Бибер - Количество фолловеров: 141 млн. Стоимость поста: $747,000
- Тейлор Свифт - Количество фолловеров: 136 млн. Стоимость поста: $722,000
- Неймар - Количество фолловеров: 139 млн. Стоимость поста: $704,000
- Лионель Месси - Количество фолловеров: 159 млн. Стоимость поста: $695,000
- Дженнифер Лопес - Количество фолловеров: 126 млн. Стоимость поста: $663,000
- Ники Минаж - Количество фолловеров: 118 млн. Стоимость поста: $625,000
- Кендалл Дженнер - Количество фолловеров: 134 млн. Стоимость поста: $608,000
- Хлои Кардашьян - Количество фолловеров: 116 млн. Стоимость поста: $608,000
Автор: Александр Галаджий