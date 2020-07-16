Кто больше всего зарабатывает в Instagram - новый рейтинг звезд

Рейтинг Топ-15 самых оплачиваемых звезд Instagram / ru.dreamstime.com

Звезды, которые ведут Instagram, получают внушительные деньги, благодаря своим подписчикам. Как "рыночные цены" и список самых дорогих звезд поменялся за год, проверял сервис Hopper HQ.

На основании открытых данных, аналитики подсчитали доходы звезд от Instagram, и сделали Instagram Rich List 2020, который и опубликовало издание Hopper HQ.

Для оценки звезд аналитики использовали количество фолловеров, вовлеченность аудитории и частоту публикаций.

В рейтинге за 2019 год первой была Кайли Дженнер, но теперь она уступила место Дуэйну Джонсону. Он получает за 1 пост 1 миллион долларов.

Кайли Дженнер же получает $986 тысяч.

Дуэйн Джонсон стал самой дорого звездой Instagram / Instagram

Список самых высокооплачиваемых звезд в Instagram: топ-15