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Кто больше всего зарабатывает в Instagram - новый рейтинг звезд

Сервис Hopper HQ опубликовал ежегодный список самых высокооплачиваемых знаменитостей в Instagram.

16 июля 2020, 12:22
Рейтинг Топ-15 самых оплачиваемых звезд Instagram
Рейтинг Топ-15 самых оплачиваемых звезд Instagram / ru.dreamstime.com

Звезды, которые ведут Instagram, получают внушительные деньги, благодаря своим подписчикам. Как "рыночные цены" и список самых дорогих звезд поменялся за год, проверял сервис Hopper HQ.

На основании открытых данных, аналитики подсчитали доходы звезд от Instagram, и сделали Instagram Rich List 2020, который и опубликовало издание Hopper HQ.

Для оценки звезд аналитики использовали количество фолловеров, вовлеченность аудитории и частоту публикаций.

В рейтинге за 2019 год первой была Кайли Дженнер, но теперь она уступила место Дуэйну Джонсону. Он получает за 1 пост 1 миллион долларов.

Кайли Дженнер же получает $986 тысяч.

Дуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон стал самой дорого звездой Instagram / Instagram

Список самых высокооплачиваемых звезд в Instagram: топ-15

  1. Дуэйн Джонсон - Количество фолловеров: 190 млн. Стоимость поста: $1,015,000
  2. Кайли Дженнер - Количество фолловеров: 187 млн. Стоимость поста: $986,000
  3. Криштиану Роналду - Количество фолловеров: 230 млн. Стоимость поста: $889,000
  4. Ким Кардашьян -Количество фолловеров: 179 млн. Стоимость поста: $858,000
  5. Ариана Гранде -Количество фолловеров: 194 млн. Стоимость поста: $853,000
  6. Селена Гомес - Количество фолловеров: 183 млн. Стоимость поста: $848,000
  7. Бейонсе - Количество фолловеров: 150 млн. Стоимость поста: $770,000
  8. Джастин Бибер - Количество фолловеров: 141 млн. Стоимость поста: $747,000
  9. Тейлор Свифт - Количество фолловеров: 136 млн. Стоимость поста: $722,000
  10. Неймар - Количество фолловеров: 139 млн. Стоимость поста: $704,000
  11. Лионель Месси - Количество фолловеров: 159 млн. Стоимость поста: $695,000
  12. Дженнифер Лопес - Количество фолловеров: 126 млн. Стоимость поста: $663,000
  13. Ники Минаж - Количество фолловеров: 118 млн. Стоимость поста: $625,000
  14. Кендалл Дженнер - Количество фолловеров: 134 млн. Стоимость поста: $608,000
  15. Хлои Кардашьян - Количество фолловеров: 116 млн. Стоимость поста: $608,000

новости шоу бизнеса Дуэйн Джонсон Кайли Дженнер Криштиану Роналду Ким Кардашьян
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