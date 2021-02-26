Стало известно, что Ким Кардашьян отсудила у мужа за развод

Ким Кардашьян и Канье Уэст / Reuters

Ким Кардашьян и Канье Уэст еще до брака заключили контракт, в котором прописаны обязанности друг перед другом на случай развода. В списке того, что получит Ким Кардашьян остается страховка в случае смерти Канье Уэста.

Как сообщает Evening Standart, разрыв был "настолько дружественным, насколько это вообще возможно". Пара решает все вопросы для совместной опеки над детьми.

Кардашьян будет получать 1 миллион долларов за каждый год своей свадьбы, в результате чего общая сумма составляет 6 миллионов фунтов стерлингов.

Она также сохраняет дом в Бель-Эйр, который был назван ее именем, а также все подарки и украшения, которые были подарены ей Уэстом.

Среди них сумка Hermes, расписанная вручную, стоимостью 40 000 долларов, несколько браслетов Cartier стоимостью не менее 35 000 долларов каждый и неоново-зеленый внедорожник Mercedes-Benz G550 стоимостью не менее 227 000 долларов.

Канье подарил Ким два обручальных кольца: одно было оценено в 2 миллиона долларов, а второе, украденное во время ограбления в Париже, было оценено в 4,5 миллиона долларов.