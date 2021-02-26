Стало известно, что Ким Кардашьян отсудила у мужа за развод

Знаменитая американская селебрити Ким Кардашьян и гениальный рэпер Канье Уэст разводятся, и американские журналисты узнали, как пара поделила имущество и детей.
Ким Кардашьян и Канье Уэст еще до брака заключили контракт, в котором прописаны обязанности друг перед другом на случай развода. В списке того, что получит Ким Кардашьян остается страховка в случае смерти Канье Уэста.
Как сообщает Evening Standart, разрыв был "настолько дружественным, насколько это вообще возможно". Пара решает все вопросы для совместной опеки над детьми.
Кардашьян будет получать 1 миллион долларов за каждый год своей свадьбы, в результате чего общая сумма составляет 6 миллионов фунтов стерлингов.
Она также сохраняет дом в Бель-Эйр, который был назван ее именем, а также все подарки и украшения, которые были подарены ей Уэстом.
Среди них сумка Hermes, расписанная вручную, стоимостью 40 000 долларов, несколько браслетов Cartier стоимостью не менее 35 000 долларов каждый и неоново-зеленый внедорожник Mercedes-Benz G550 стоимостью не менее 227 000 долларов.
Канье подарил Ким два обручальных кольца: одно было оценено в 2 миллиона долларов, а второе, украденное во время ограбления в Париже, было оценено в 4,5 миллиона долларов.
- Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились на роскошной итальянской свадьбе в мае 2014 года, у них четверо детей: дочери Норт (семь лет), Чикаго (два года), и сыновья Сэйнт (пятьлет), и Псалом (год).
- До Уэста Кардашьян была замужем за баскетболистом Крисом Хамфрисом всего 72 дня.
- О том, что Ким Кардашьян и Канье Уэст разводятся стало известно в январе 2021 года. До этого неофициально ходили слухи об их намерениях.
- Еще год назад Канье Уэст забрал детей и уехал от Кардашьян, но она все же уговорила его попробовать еще.
- До этого Канье Уэст сам обращался к психологу.