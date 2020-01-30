Канье Уэст бросил Ким Кардашьян и обратился к психологу

Ким Кардашьян и Канье Уэст больше не вместе / Reuters

Знаменитый рэпер Канье Уэст открыто покинул свою семью, и живет теперь отдельно.

Ким Кардашьян и Канье Уэст ходят к психотерапевту-сексологу, чтобы спасти брак, пишет издание The Sun.

Канье Уэст съехал от Ким Кардашьян, и они живут отдельно, но регулярно занимаются у психиатра. Британское издание со ссылкой на свои источники утверждает, что, супруги живут раздельно, и их брак трещит по швам.

Проблемы начались после рождения их четвертого ребенка от суррогатной матери, и проявляются со обеих сторон - Канье заговорил о биполярном расстройстве и начал заниматься духовными практиками, а Ким заявила, что она несчастлива в браке, и также стала отдаляться.

Чтобы спасти семью и снова разжечь костёр любви, звезда реалити-шоу Семейство Кардашян и знаменитый музыкант обратились к специалисту. Они проводят сеансы терапии, по крайней мере, раз в неделю. Сексолог предлагает им разные варианты, как вернуть страсть в их интимную жизнь.

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