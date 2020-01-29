Пелагея впервые прокомментировала развод с Иваном Телегиным

Пелагея высказалась о разводе с Телегиным / Instagram

Пелагея и Иван Телегин впервые прокомментировали свой развод на дне рождения их дочки Таисии изданию Super.

Пара согласилась высказаться после того, как провели дочке совместный день рождения.

"Мы ничего не делим! У Ивана — его дом, его машина и его доходы. У меня — моя квартира, концерты, дочь. Все!", — сообщила певица под одобрительные кивки своего пока еще мужа.

Только вот, со слов инсайдеров многие СМИ писали, что пара ругается из-за роскошного дома за 75 миллионов рублей и не может разделить имущество.

Пелагея и Тася / Instagram

Напомним, что на днях, на детском празднике Пелагея и Иван долго беседовали за столом, а потом танцевали вместе, пока вокруг бегала радостная Тася.

Как известно, о разводе Пелагея сообщила сама в социальных сетях, отметив, что они постараются быть хорошими родителями для Таси и останутся в нормальных отношениях.

Потом стало известно, что у Телегина уже есть другая — тусовщица Мария Гончар.