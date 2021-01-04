Стало известно, когда выйдет 11 сезон шоу Голос страны 2021

Голос страны 2021 - дата выхода и когда смотреть онлайн / 1+1

Телеканал 1+1 рассекретил дату выхода своего обновленного шоу Голос страны Перезагрузка 2021. Проект, который традиционно выходит в январе, не стали переносить, и его съемки не смогли остановить ни карантин, ни коронавирус.

24 января в 21:00 на телеканале 1+1 состоится грандиозная премьера нового сезона шоу Голос страны 2021 Перезагрузка с обновленным тренерским составом, в который вошли артист и продюсер Дмитрий Монатик, недавно дебютировавшая сольно Надя Дорофеева, любимец женщин Олег Винник и отметившая юбилей творчества Тина Кароль. Читайте такжеГолос країни 2021 - появились подробности нового сезонаСудьи уже рассказали, каких участников себе искали в команды, а теперь поделились впечатлением от того, как им сниматься на Голосе с новыми правилами и коронавирусными нормами безопасности.

"Перезагрузка Голоса страны однозначно удивит всех и не оставит равнодушным", - заявил Монатик.

Кроме изменения правил и состава судей, телеканал 1+1 порадовал новым ведущим бэкстейджа. Им стал известный шоумен и радиоведущий Люкс ФМ Слава Демин, который будет показывать самые интересные моменты закулисья, ставить острые вопросы тренерам, участникам и команде проекта. Все выпуски бэкстейдж можно будет посмотреть на YouTube-канале Голоса страны.

Ранее стали известны все звездные участники слепых прослушиваний на Голос страны 2021.