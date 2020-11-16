Супер топ модель по-украински 2020: смотреть 5 выпуск 16 ноября

Супер топ-модель по-украински 4 сезон: 5 выпуск онлайн / Новый канал

Новый 5 выпуск шоу Супер топ-модель по-украински 2020 выходит в 19-00 16 ноября на Новом Канале. Эксперты устроили новые испытания с самыми знаменитыми звездами, и среди участниц сразу появятся девушки, которым придется уйти из-за независимых обстоятельств.

В 4 сезоне Супер топ-модель по-украински 2020 эксперты посвятили шоу отстаиванию девушек своих лозунгов, которые они как модели понесут в мир, и будут отстаивать.

В пятом выпуске для испытания супер топ-моделелей эксперты позвали Веру Брежневу. Сергей Никитюк устроит аврал девушкам, а главная Киця-мациця Соня Плакидюк не будет никого жалеть на своей фотосессии.

Пятая неделя Супер Топ-модели по-украински пройдет под лозунгом сексуальность и женсвенность.

В первом испытании девушки превратятся в современных успешных женщин, которые умеют и карьеру строить, и ребенка воспитывать, и в супермаркет за продуктами успевать. Модели должны грациозно продефилировать по импровизированному подиуму и воспроизвести все движения, которые продемонстрирует Главная Киця-мациця Украины Соня Плакидюк.

Поможет девушкам в этом призерка Олимпийских игр Анна Ризатдинова.

Сергей Никитюк перед вторым испытанием явится домой к девушкам и устроит обыск с досмотром - чем питаются "модели", и сколько успели набрать за 5 недель проекта.

Все данные будут тщательно измерены и записаны.Читайте такжеСупер Топ-модель по-украински: у кого самая большая грудь, а у кого - узкие бедра

Неделю завершает испытание с Верой Брежневой - певица специально приехала из России, чтобы снять бьюти-видео известного косметического бренда. Им нужно прорекламировать помаду для губ так, чтобы ее сразу захотелось купить. А наблюдать за этим действом и оценивать достижения девушек будет сама основательница бренда Вера Брежнева.

Певица разоткровенничалась о своем понятии женсвенности.

"До сих пор не знаю, что именно повлияло на то, что я наконец-то открыла в себе женственность: что отрастила волосы или приняла себя, или что стала мамой (Вера родила дочь в 19 лет, — прим. ред.)", — рассказала певица.

Супер топ-модель по-украински 5 выпуск 4 сезон смотреть промо 16-11-2020:

Новые выпуски Супер топ-модель по-украински 2020 выходят еженедельно в понедельник в 19:00 на Новом Канале. Смотреть онлайн Супер топ-модель по-украински на ютуб и на Телепортале. Смотреть и читать обзор новый выпусков вы также можете на сайте Главред