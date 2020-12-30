Світське життя 2020 - что показали в Спецвыпуске 26-12-2020

Світське життя 2020 - спецвыпуск / 1+1

Программа Світське життя з Катериной Осадчей завершает сезон в 2020 году, и телеведущая рассказала о всех звездных свадьбах и значительных событиях года, а также пробралась за кулисы Новогоднего Вечернего Квартала, который снимался еще до 31 декабря.

Какие интриги и скандалы больше всего впечатлят украинцев, и какие гости пришли к Кате Осадчей на шоу - смотрите в последнем выпуске Світського життя 2020.

Шоу началось с новой песни Димы Монатика, которую он спел со своими подопечными из нового продюсерского центра, которым руководит сам певец.

После этого Екатерина Осадчая пробралась на съемки новогоднего Вечернего квартала, и расспросила Софию Ротару все о ее семье.Читайте такжеКатя Осадча удивила красотой в необычном наряде на Светской жизни

Катя Осадчая подвела итоги 2020 года, в плане звездных свадеб. Среди светских пар нашлись смельчаки, которые громко поженились в высокосный год.

Она встретилась с самым сильным человеком на Земле, и он рассказал о дружбе с Арнольдом Шварценеггером и своем отдыхе.

В праздничной Светской жизни немало новых подробностей из жизни известных людей. В частности, прямо из Великобритании прилетела жена защитника Манчестер Сити Александра Зинченко, телеведущая Влада Зинченко, которая поделилась деталями громкой свадьбы.

Наталья Могилевская в компании TikTok-звезд выступила с новым треком, который она обещала уже давно.

Світське життя 2020 Новогодний спецвыпуск смотреть видео 26-12-2020:

Напомним, программа Світське життя выходит еженедельно по субботам. Все видео можно смотреть на сайте 1+1 и на ютуб проекта.