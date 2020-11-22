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Танці з зірками 2020 - что было в 13 выпуске 22 ноября

22 ноября 2020, 20:55

Тринадцатый выпуск 4 сезона Танці з зірками 2020 вышел 22 ноября на 1+1. Участники снова лишатся одной пары в этом выпуске. Что было в 13 выпуске Танці з зірками 2020 - читайте Главред.

Танці з зірками 2020 - 13 выпуск видео
Танці з зірками 2020 - 13 выпуск видео / 1+1

Полуфинал 13 выпуск шоу Танці з зірками 2020 вышел 22 ноября, и радует вызовами для звездных пар. Участники за неделю должны были приготовить сразу много новых танцев. Создатели шоу в новом сезоне пошли на риск, и сменили правила добавив в полуфинал танцы с ведущими по своим новым правилам.

Судьями на Танці з зірками 2020 стали Влад Яма, Катерина Кухар и Григорий Чапкис. Юрий Горбунов и Тина Кароль традиционно стали ведущими проекта.

Четвертым судьей Танців з зірками 2020 15 ноября стала Леся Никитюк, а на шоу вернули Олега Винника и Ольгу Фреймут. Правда, не участниками, а ведущими балкона, которые, кстати, будут танцевать с парами.

Что было в полуфинале Танцев - читайте и смотрите в нашем материале.

Влад Яма вернется в судейское кресло после травмы руки, которую он получил на танце с Юлией Саниной 15 ноября.

В полуфинале впервые в истории шоу участники выйдут на паркет вместе с ведущими и выполнят еще два танца - из латиноамериканской и классической программ.

Новый полуфинал также будет необычный тем, что поддержать перед выступлением и сказать самые теплые слова на Танцы пришли вторые половинки участников. Юлию Санину придет поддержать Вал, Санту Димопулос - Игорь, Надежду Мейхер - Михаил.

На паркет пригласили Иракли Макацарию и Яну Заец с горячим фламенко, а пока участники будут отдыхать, споет также Иван Дорн.

С кем будут танцевать участники в полуфинале:

  • Тина Кароль выполнит румбу вместе с фронтвумен The Hardkiss Юлией Саниной и Дмитрием Жуком.
  • Юрий Горбунов будет поражать квикстепом с экс-ВИА-Грой Надеждой Мейхер и Кириллом Васюком.
  • Ведущий балкона Олег Винник станцует танго вместе с экс-ВИА-Грой Сантой Димопулос и Максом Леоновым.

Кроме того, Олег Винник споет свой мегахит, известный не меньше, чем "Нино" и "Вовчиця" - "Як жити без тебе".

Также на сцену выйдет Влад Каращук - Laud с песней "Грязные танцы".

Танці з зірками 2020 смотреть видео 13 выпуск 22-11-2020: анонс

Напомним, что начало прямого эфира в 21:00 22 ноября на 1+1. Все выпуски Танців з зірками выходят по воскресеньям на 1+1.

Юрий Горбунов Танці з зірками Танцы со звездами 2020 смотреть онлайн
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