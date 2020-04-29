Дама с лопаткой: Татьяна Мокриди сама сажает огород

Татьяна Мокриди / пресс-служба

Когда видишь на Новом канале строгую и элегантную директора Школы леди реалити Від пацанки до панянки, не представляешь ее на огороде с граблями. Однако она не гнушается работы на земле.

"Часто приезжают ко мне знакомые, смотрят на огород и выдают: "Я для такого не создана! Ты просто очень любишь работать на земле. Скажу честно, я тоже не была создана для этого и не настолько любила работать на земле, как мой муж Роман Бессмертный (украинский политик – ред.)", – рассказывает Татьяна Мокриди.

Огородом Татьяна, конечно же занимается в свое свободное время не только на карантине.

Татьяна Мокриди / пресс-служба

"Как и большинство моих ровесников, я прошла пытки картошкой и годами не могла смотреть в сторону огорода. Два момента в жизни кардинально изменили мое отношение к работе на земле:Читайте такжеВід пацанки до панянки 4 сезон 11 выпуск - кто ушел

рождение дочерей и цены в фермерском магазине в США. Сильно впечатлил чеснок по 5$ за штучку. Когда мы были маленькими, вопрос химии и ГМО в продуктах питания никого не беспокоил. Чего не скажешь о современности. Как только мои дети начали есть овощные супчики, у нас на огороде появились кабачки, патиссоны, тыквы, сельдерей и многие другие овощи. Мы постоянно экспериментируем. То у нас растет фенхель, то брюссельская капуста, то физалис. Еще у нас есть куры. Их держали всю жизнь наши родители, и мы продолжаем эту традицию. Цен на куриные яйца, кстати, я не знаю, ведь никогда их не покупаю", - рассказала строгая директриса проекта Від пацанки до панянки на Новом..

На одиннадцатой неделе все прелести сельской жизни могли прочувствовать на себе и участницы реалити Від пацанки до панянки. В воспитательных целях педагоги Школы леди отправили их покорять деревню.