Тина Кароль призналась, на сколько поправилась на карантине

Тина Кароль / Світське життя

Украинская певица Тина Кароль к 15-летию на сцене и выпуску своего альбома "Найти своих" пригласила к себе Катю Осадчую и шоу Світське життя.

В интервью Кате Осадчей она поведала, как занималась спортом на карантине, сколько при этом набрала в весе, показала свой огород и скульптуру, которая стала обложкой ее нового альбома.

Тина Кароль согласилась с Катей, что за карантин ее вес незначительно увеличился в отношении нормы, но его не заметить так.

"То, как ты отдаешься на сцене, то кардио, которое ты проходишь на сцене, сложно достичь. Я считаю, что я на карантине набрала. Сейчас у меня лишних три, но я их очень вижу на телевидении. "Но она маленькая такая в жизни, а там такая тетя", — говорят", - призналась Тина Кароль.

Кроме того, Тина Кароль рассказала, что увидела во Львове скульптуру, которая заронила в ее душу интерес, и после знакомства и общения со скульптором, получила от него скульптуру, которая стала обложкой нового альбома. Он сам предложил ей интегрировать в нее лицо Тины.

Та самая скульптура / кадр из интервью

К тому, же Тина не стала раскрывать интригу отношений с Даном Баланом, но туманно отметила, что в данный момент в ее жизни есть место мужчинам, и она задумывается о том, что хочет дочку.

Світське життя интервью Тины Кароль Кате Осадчей смотреть видео:

Напомним, что Тина Кароль выпустила альбом Найти своих на прошлой неделею. Смотреть клип-трилогию Найти своих и читать слова песен можете в материале Главреда