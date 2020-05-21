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Two Colors - Олег Скрипка перепел в блюзе знаменитую песню Два кольори

21 мая 2020, 17:52

Легендарный украинский певец Олег Скрипка в День вышиванки и ко своему дню рождения перепел песню Два кольори с премьерой на англоязычном радио.

Олег Скрипка
Олег Скрипка / Пресс-служба

Ко Дню вышиванки и собственного дня рождения Олег Скрипка, - основатель Украинской года, вокалист, автор песен, лидер группы Вопли Видоплясова, спел на английском и представил свой новый взгляд на песню Два кольори..

Два кольори - культовая украинская песня, которая была написана еще в 1964 году, в тот же самый год, когда родился Олег. Вдохновенные строки "Червоний - то кохання, а чорний - то печаль" авторства прекрасного музыканта и автора стихов Дмитрия Павлычко известные в Украине всем да и далеко за ее пределами.

Олег Скрипка считает, что это знаковое стихотворение для украинского рода. Но ценности, заложенные в нем, объединяют украинцев с жителями всей планеты. Любовь к родной матери, родного дома, непростые жизненные пути - понятие известны всем. Поэтому Олег решил сделать эти гениальные строки понятны жителям всех стран.Читайте такжеДень вышиванки - украинские звезды показали свои вышиванки

"День вышиванки сегодня стал мировым событием, многие города мира за пределами Украины поддержат этот прекрасный праздник. Теперь, можно сказать, это международный праздник имеет свой гимн. Да и песня приобрела современное звучание, потому объединит еще и людей разных поколений", - сказали у Олега Скрипки.

И именно в День вышиванки, 21 мая состоялась эксклюзивная премьера Two colors за рубежом - на радио в США, Великобритании и Австралии. Слушайте радио и онлайн по всему миру, не пропустит!

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Two Colors Олег Скрипка - слушать онлайн песню Два Кольори на английском:

А уже 23 мая Олег Скрипка приглашает на онлайн Vechornytsi / Антивирусное гадания с участием звездных украинских певиц - Христыны Соловий, Екатерины Павленко (GO-A) и Марины Круть (Krutь).

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