Украинская телеведущая работала ассенизатором и продавала мусор

Ольга Манько / Новый канал

Проект "У кого больше?", который показывает Новый канал, демонстрирует самые экстремальные профессии в Восточных и Юго-Восточных странах, и даже в Африке. Так, журналисты попали на Мадагаскар на 3 дня. За это время нужно было найти оплачиваемую работу. Как оказалось, самая доходная работа на Мадагаскаре - ассенизатор.

Телеведущая Ольга Манько ожидала увидеть райский остров с океаном и пальмами, а вместо этого оказались среди трущоб и бедности, а самые богатые - ассенизаторы...

Сначала она отмывала золото, продавала мусор, и буквально в последний день девушка узнала, что на Мадагаскаре существует профессия, представители которой могут заработать себе на достойное существование.

"Вы удивитесь, но это работа ассенизатором, – рассказывает ведущая. – За смену они получают около 45 тысяч малагасийских ариари. Это чуть больше 300 гривен. Но для мадагаскарца это огромные деньги".

Ольга Манько / Новый канал

Работа, конечно, далеко не самая легкая. Если в Украине выкачиванием отходов занимается специальный автомобиль, то на Мадагаскаре это делают вручную, так что оплата достойная.

"Ужаснейшее занятие, словами не передать, – говорит ведущая Нового канала. – Но на острове это престижно. Ведь только богатый, а, значит, платежеспособный человек может себе позволить нанять ассенизаторов. Поэтому они и получают такую хорошую зарплату".

Также ведущая "У кого больше?" показала дом, в котором живет главный ассенизатор. Дом имеет несколько этажей и построен по типу европейского жилья. Он разительно отличается от тех хижин, в которых проживает большинство мадагаскарцев.

В то же время самой Ольге Манько пришлось ночевать в церкви, так как у нее не было денег.

Все выпуски шоу "У кого больше?" можно смотреть на Новом канале и на сайте Телепортал.

До этого телеведущий и журналист Максим Узол рассказал, что ему пришлось спасаться от преследования.