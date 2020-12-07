Украинский телеведущий попал на кладбище во время мистического ритуала

Орел и Решка / Новый канал

Все телеведущие тревел-проекта Орел и Решка регулярно проверяют на себе все местные традиции, еду, и показывают все достопримечательности. Именно это и сделал ведущий Антон Зайцев во время съемок шоу Орел и Решка в Западном Казахстане в выпуске 5 декабря.

Рад проекта он не побоялся отправиться затемно на кладбище ради мистического обряда. Гид, которого он нанял вместе с арендованным внедорожником, рассказал о нем - он связан со счастливой дорогой.

"Для проведения обряда гид привез меня на старое кладбище "Бердибек-ата", - рассказывает Антон. - У кочевников, живших в этих краях, не было храмов. Поэтому именно кладбища они считали "местами силы", объясняя это тем, что здесь живут духи предков. Вокруг могил там можно увидеть ограждения "мазары". Потомки кочевников верят, что даже после смерти человеку нужен дом".

Орел и Решка - мистический ритуал / Новый канал

Экстрима добавили огненные спецэффекты на кладбище.

"Для обряда нужны ширакшы - охранники огня. Сначала все собираются у мавзолея местного уважаемого старейшины, садятся вокруг, а один из ширакшы читает раздел из Корана. Во второй части обряда уже другой ширакшы разжигает огонь. Кочевники считали, что Бог - это солнце. А солнце - это огонь. И только огненное божество может очистить душу и прогнать зло".Читайте такжеТелеведущие показали самые красочные места Турции - что обязательно нужно увидеть

Антон Зайцев стал посреди небольших костров. Затем ему сказали громко кричать. Во время этого ширакшы махал вокруг ведущего горящей тканью, через которую в конце нужно перепрыгнуть. В то же время выпрыгнув из этого горящего круга.

Орел и Решка - огненный ритуал в Казахстане / Новый канал

"Говорят, что именно этот ритуал защищает кочевников то путешественников от сглаза и гарантирует, что путешествие пройдет успешно. Но есть главное условие обряда: ни в коем случае нельзя возвращаться назад, пока не доедешь до финальной цели", - отметил ведущий.

Напомним, что полностью все выпуски Орел и Решка на Новом канале можно смотреть по субботам в 10-00, а также после их появления на Ютуб и на сайте Телепортал.