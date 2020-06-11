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"Конченный человек": Охлобыстин облил грязью Михаила Ефремова

11 июня 2020, 16:37

Российский священник отец Иван Охлобыстин сделал резкие заявления в адрес Михаила Ефремова.

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов / Скриншот

Российский актер и священник Иван Охлобыстин во ВКонтакте неожиданно разразился необычным постом, в котором раскритиковал Михаила Ефремова и объявил, что в ДТП умер не только Сергей Захаров, но и Михаил Ефремов.

Россиянин очень большим текстом объясняет свое метафизически окрашенное заявление, и даже приплел Владимира Путина.

Охлобыстин назвал Ефремова "заблудшей овцой" и несущимся напролом "пьяным бараном".

"Миша не благочестивый разбойник и тем паче не Христос. Миша - заблудшая овца, точнее - пьяный баран, несущийся напролом. Парадокс заключается в том, что именно таким его и любили в последнее время, именно таким восхищались. Ах как он Путина пропесочил! Какой гусар! И пьющий, как мы с тобой Коля! Ну, мужик! Ничего не боится! Миллионы просмотров.", — отметил он.Читайте такжеМихаила Ефремова обвиняют в распространении наркотиков

Об этой любви, по мнению священника, свидетельствуют лайки под видео с выступлениями Ефремова, где он критикует Путина.

"Мы сами приговорили Ефремова. Мы пожинаем плоды нашей духовной неустроенности", — написал Охлобыстин.

По его мнению, на телевидении много "пошлятины", но, тем не менее, у каналов остаются высокие рейтинги. Одну из ролей в этом "шапито" играл Ефремов, и делал он это так самозабвенно, что "утратил здравый смысл, здоровье, свободу и шагнул одной ногой в ад", говорится в посте.

"Что по факту: погиб человек, нет, погибло два человека — Сергей и Михаил. Невинная жертва и конченный человек", — написал Охлобыстин.

Он подчеркнул, что у обоих остались семьи, которые не должны пострадать от разжигаемой ненависти.

"Они жертвы. И те и другие. Им нужен мир и любовь, а не хайп на крови", — добавляет Охлобыстин.

Из все истории он вынес несколько выводов - якобы во всех проблемах виновны "игры верхушек", и что нужно обратиться к моральным ценностям - желательно в его приходе, конечно.

А в финале Охлобыстин не смог не приплести Украину, в который раз неприглядно отзываясь об украинцах и событиях Революции Достоинства в 2014 году.

Днем 11 июня правоохранители забрали Михаила Ефремова из дома в Москве.

В полдень в родном селе под Рязанью похоронили Сергея Захарова, который умер в ДТП с Ефремовым.

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