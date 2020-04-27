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Від пацанки до панянки 4 сезон 11 выпуск - кто ушел

27 апреля 2020, 21:20

Одиннадцатый выпуск 4 сезона Від пацанки до панянки прошел 27 апреля. Кто покинул шоу, и как прошли испытания участницы - читай на Главреде.

Від пацанки до панянки 4 сезон - кто ушел в 11 выпуске 27-04-2020
Від пацанки до панянки 4 сезон - кто ушел в 11 выпуске 27-04-2020 / Новый канал

Новый сезон Від пацанки до панянки 2020 можно смотреть онлайн на Телепортале и в Ютубе. Одиннадцатый выпуск Від пацанки до панянки 2020 вышел 27 апреля на Новом канале в 19-00, и конце ушла одна девушка.

Преподаватели школы леди оценивают участниц по тому, кто имел самый малый прогресс, и кому меньше всего нужна помощь на шоу Пацанки. В конце одиннадцатой недели из шоу Від пацанки до панянки 2020 ушла участница, которую уже хотели выгнать раньше. Кто и почему ушел в 11 выпуске, что было в шоу Від пацанки до панянки 4 сезон, - читай на Главреде.

В 11 выпуске Від пацанки до панянки 2020 по решению руководства Школы Леди должна была уйти Виктория #Синяк Кошутина.

Последние несколько недель преподаватели Школы леди заметили, что Вика остановилась. Она стала равнодушно и иронично относиться к испытаниям. Педагоги также отметили, что Виктория #Синяк ведет себя, как актриса в образе.Читайте такжеВід пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 11 выпуск 27-04-2020

"То я в образе, то нет. Главное, для себя знаю, что веду себя естественно", – обиделась на комментарии педагогов пацанка.

На прошлой неделе Вику хотели выгнать, но Алехина ее спасла своим иммунитетом, чем удивила руководство школы.

"Мне очень жаль, что именно Вика на этой неделе покинула проект. Больше всего я не хотела, чтобы ушла именно она. На самом деле Вика очень хороший и искренний человек", – призналась участница реалити Нового канала Виктория #Боксерша Алехина.

Від пацанки до панянки 2020
Від пацанки до панянки 2020 - Виктория #Синяк Кошутина/ Пресс-служба

Возраст: 19 лет

Город: Одесса

Прозвище: Синяк

Виктория работает веб-моделью. Свободное время уделяет тусовкам и развлечениям. Вику узнают почти в каждом заведении города, ведь она – настоящая королева треша и вечеринок.Прогуляться голышом, украсть что-то или устроить потасовку – обычное дело для своенравной красотки. Она специально выводит людей из себя, провоцирует их на негатив.

К агрессии и злости Вика привыкла с детства. Отец-тиран доводил дочь до нервных срывов и панических атак. Убежать от одиночества и жестокости Вике помогали наркотики. Впервые она попробовала их в 12 лет.  Из-за нездоровой обстановки в семье девушка дважды пыталась свести счеты с жизнью. Сейчас она практически не поддерживает общение с родными.

Вика боится сойти с ума или умереть от вредных привычек. На проект Від пацанки до панянок 2020 она пришла, чтобы изменить манеру поведения и стиль жизни.

Напомним, все новые выпуск шоу Від пацанки до панянки 2020 выходят на Новом Канале в 19-00. Кроме того, их можно смотреть и читать обзоры на Главреде.

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