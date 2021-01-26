"Все лучшее позади": Собчак выставила напоказ незагорелые ягодицы

Собчак / УНИАН

Российская телеведущая Ксения Собчак поделилась фото с отдыха на Мальдивах - она позировала в открытом купальнике, на котором засветила белые незагорелые следы от домашнего белья.

Ксения Собчак в Instagram поиграла словами, и сделала акцент на сексуальных формах на пикантном фото с отдыха.

На снимке она позировала сидя спиной к фотографу на коленках. Ксения Собчак продемонстрировала упругие ягодицы и спину, а также белые следы от белья на них, добавив к этому шутливый пост.

"Жалко, конечно, что все лучшее у меня позади....С другой стороны скоро сороковник, чего еще ожидать самой от себя, кроме таких фото?) Спасибо за шикарные фотообои", - пишет она

Ксения Собчак / Instagram

"Я прошу без купальника", "Очень, ну ооочень красиво!", "Шпагат будет?",

"Вот бы у всех было такое "позади" в почти сороковник ", "Все лучшее ещё впереди. В 40 лет жизнь только начинается, и гормоны беситься начинают не только у мужчин", "Фигурка"

"Вот это сердце на песку. Ксения, ты пушка", "Жалко, что вы такие фото не делали в 20, но зато сейчас восполняете эту потерю", "очень красивое фото, атмосферное",

Напомним, телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов официально заключили брак в пятницу, 13 сентября 2019 года, и стали законными мужем и женой.

После свадьбы Собчак эротично станцевала для Богомолова, и потом не раз не отказывала себе оголяться для любимого мужчины.