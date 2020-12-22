Юлия Панкова назвала продукты для поддержания иммунитета зимой

Какие продукты нужны для иммунитета / Фото pixabay.com

Всем известно, что здоровая иммунная система может легко победить болезнетворные патогены. Самый простой способ избежать вирусных инфекций - это поддерживать иммунитет. Важно сбалансировано питаться и пить достаточно воды.

Ведущая программы Ревизор, которую показывает Новый канал, кулинар и гастроблогер Юлия Панкова рекомендует включить в свой ежедневный рацион продукты, которые будут его повышать

"Цветные овощи и фрукты, - говорит ведущая. - Они содержат много пигментов, таких как хлорофилл и бета-каротин.Читайте такжеЮлия Панкова раскрыла неожиданное свойство грейпфрута Именно они обладают антиоксидантными свойствами и работают на укрепление иммунной системы. Рекомендую есть перец (красный, желтый, зеленый), красную капусту, брокколи и ягоды".

А еще важно употреблять витамин С. Он является важным элементом для качественного функционирования иммунной системы.

"Волшебная специя кукурма, которая обладает противовоспалительными свойствами, особенно при респираторных заболеваниях, - рассказывает Юля. - Еще одним мощным противовоспалительным продуктом считают имбирь. Кстати, он уменьшает воспаление и боль в горле".

По словам Юлии, хорошо сбалансированная кишечная флора - это фундамент прочной иммунной системы.

"Поэтому необходимо употреблять продукты, богатые клетчаткой, а еще йогурт, кефир, квашеную капусту и соевые продукты.- Ну и конечно, нужно избегать стрессов, - говорит ведущая. - Ведь они ослабляют иммунитет".

Ранее врач-педиатр Евгений Комаровский назвал активный образ жизни единственным способом укрепления иммунитета.

До этого Юлия Панкова раскрыла пользу мандарин для иммунитета.