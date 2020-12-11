Юлия Санина назвала способ направления россиян на правильный путь

Группа The Hardkiss, возможно, своей позицией влияет на слушателей в РФ, поделилась певица.
Солистка украинской группы The Hardkiss Юлия Санина заявила, что коллектив не дает концерты в России и таким образом выступает против политики РФ в отношении Украины.
Певица в интервью YouTube-каналу Ходят Слухи поделилась мнением, что возможно, показывая несогласие, группа направляет на правильный путь российских слушателей.
Собеседница добавила, что коллектив будет счастлив поехать в Россию, когда политика Москвы в отношении Киева изменится.
"…мне нравится думать, что таким образом, показывая свое несогласие, мы свою публику, которая даже там, тоже как-то направляем на путь истинный, им же впаривают в новостях абсолютно другое", – сказала артистка.
По словам Саниной, в таких политических условиях она не представляет, как будет ехать в РФ, "улыбаться, дарить радость, развлекать и показывать, что все классно".
Юлия Санина о концертах в России – смотрите видео с 48:59
Отношения Украины и России – что нужно знать
- После Революции достоинства в Украине (конец 2013 года – начало 2014-го), в результате которой тогдашний президент Виктор Янукович сбежал в Россию, отношения Киева и Москвы испортились.
- Янукович призвал Москву ввести войска в украинское государство.
- РФ пошла на агрессию в отношении нашей страны – развязала войну на Донбассе и захватила Крым.