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Юлия Санина назвала способ направления россиян на правильный путь

11 декабря 2020, 08:20

Группа The Hardkiss, возможно, своей позицией влияет на слушателей в РФ, поделилась певица.

Санина рассказала о направлении россиян на путь истинный – Санина новости
Юлия Санина рассказала о направлении россиян на путь истинный / Скриншот

Солистка украинской группы The Hardkiss Юлия Санина заявила, что коллектив не дает концерты в России и таким образом выступает против политики РФ в отношении Украины.

Певица в интервью YouTube-каналу Ходят Слухи поделилась мнением, что возможно, показывая несогласие, группа направляет на правильный путь российских слушателей.

Собеседница добавила, что коллектив будет счастлив поехать в Россию, когда политика Москвы в отношении Киева изменится.

"…мне нравится думать, что таким образом, показывая свое несогласие, мы свою публику, которая даже там, тоже как-то направляем на путь истинный, им же впаривают в новостях абсолютно другое", – сказала артистка.

По словам Саниной, в таких политических условиях она не представляет, как будет ехать в РФ, "улыбаться, дарить радость, развлекать и показывать, что все классно".

Юлия Санина о концертах в России – смотрите видео с 48:59

Отношения Украины и России – что нужно знать

  • После Революции достоинства в Украине (конец 2013 года – начало 2014-го), в результате которой тогдашний президент Виктор Янукович сбежал в Россию, отношения Киева и Москвы испортились.
  • Янукович призвал Москву ввести войска в украинское государство.
  • РФ пошла на агрессию в отношении нашей страны – развязала войну на Донбассе и захватила Крым.
THE HARDKISS Юлия Санина россияне
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