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"Забудем, что такое секс": Лолита захотела домогательств для женщин 50+

24 августа 2020, 16:42

Кажется, для Лолиты фраза "Мне столько-то лет, а кто даст?" из грубоватой шутки стала болью жизни.

Лолита
Лолита / УНИАН

Известная российская поп-певица Лолита выступила за харассмент (сексуальные домогательства) от богатых мужчин в отношении к женщинам старше 50 лет.

Об этом сообщает газета Комсомольская правда со ссылкой на интервью певицы.

По мнению артистки, если приставания и домогательства исчезнут, то зрелые дамы вообще забудут о существовании интимных отношений (секса - в первую очередь).

"Я сейчас с иронией говорю, что я за харассмент. В том смысле, что если он исчезнет, то мы вообще забудем, что такое секс. Я бы хотела, чтобы харассмент существовал для женщин после пятидесяти. С обеспеченными мужчинами. С обеспеченными мужчинами. Почему нет?!", — добавила она.

Лолита отметила, что популярное в странах Запада движение против домогательств #MeToo явно отдает человеческой проституцией. Особенно ее возмутило, что жертвы сексуального насилия зачастую выдвигают обвинения после многолетнего молчания.

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Напомним, ранее Лолита Милявская раздразнила поклонников и сняла видео, на котором танцует стриптиз в купальнике.

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