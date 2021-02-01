Звезда Дизель шоу объяснил, как они попали на российское ТВ

Дизель шоу / facebook.com/dizelshow/

Художественный руководитель Дизель Студио Егор Крутоголов отреагировал на скандал вокруг того, что их юмористическое шоу было куплено для показа на российском ТВ.

Как сообщает Егор Крутоголов в Facebook, слухи о концертах в России - дезинформация. Он также рассказал, что с восторгом изучает информацию о своей политической карьере в Украине.

"По поводу "зради", что "мы продались агрессору" придется пояснить тем, кто далек от тв-бизнеса: авторские права на отснятые концерты Дизель Шоу мы передаем каналу и по договору, он в праве распоряжаться контентом, не ставя в известность Дизель Студио. Соответственно, "продаться" мы даже теоретически не можем - это не в нашей компетенции. Поэтому вопрос не к нам, а к правообладателям. О сделке с каналом Че, как и о существовании самого канала Че, узнал из той же заказной статьи, что и вы", - объяснил ситуацию юморист.

Егор Крутоголов также назвал "ложью и вбросом от конкурентов" информацию о концертах в России, и пообещал, что вскоре появится новая информация в том же духе.

"По поводу "концертов в раше" - ложь. Дизель Шоу не давало концертов там никогда и не собирается.

Ребята, запасайтесь попкорном, уверен будут еще вбросы - так боряться с конкурентами на украинском телевидении.

Например, я читаю сводки о своей политической карьере, что мне предлагали 3 млн $, что я веду переговоры с различными полит силами (видать, торгуюсь) и т.д., но это полный фуфел, который многие из вас глотают, не прожевывая. Следите за своим рационом и не называйте меня "с*кой" и "запроданцем", не разобравшись в вопросе даже на 1%" , - призвал он.

Как ранее сообщал Главред, канал СТС купил права на показ юмористического шоу Дизель шоу.

Дизель Шоу - юмористическое концертное шоу от Дизель Студио. Телевизионная версия концерта выходит на телеканале ICTV и является одним из самых рейтинговых продуктов на этом канале.

Напомним, Студия Квартал 95 продала права на съемки Лиги Смеха России. Формат Лига Смеха в России выйдет на телеканале СТС. Кастинг прошел в конце января 2021.

Переговоры о продаже формата Лиги Смеха в Россию велись с 2020 года. Сергей Светлаков вместе с Александром Незлобиным приезжали в Украину для переговоров о покупке Лиги Смеха для России перед Новым Годом 2020.