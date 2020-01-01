Лига Смеха переедет в Россию: на каком канале смотреть Лигу Смеха

Россияне хотят купить себе Лигу Смеха / Пресс-служба

Россияне решили перекупить Лигу Смеха в Украине, и начать показывать у себя. Для этого в Киеве прошла встреча Сергея Светлакова и Александра Незлобина с представителями Квартала.

Россияне мог.ли посетить съемки финала Лиги Смеха, чтобы обсудить участие российских команд в шоу, пишет телеграм-канал Шаурма Зеленского.

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По информации канала, Светлаков приехал чтобы "набрать украинских гастарбайтеров на русский телеканал СТС".

Однако, также Незлобин и Светлаков, якобы обсуждали возможность участия в Лиге Смеха российских команд, либо покупки права съемок и показа шоу на СТС в России.

По информации, россияне встречались со старым другом Наумом Барулей, который отвечает в Лиге Смеха за финансы. Также в переговорах принял участие бывший главный редактор КВН, а теперь Лиги Смеха Андрей Чавурин.

Издание Обозреватель по своим источникам утверждает, что россияне намерены наказывать Лигу Смеха на ТНТ.

Пока что точно неизвестно, к чему привели переговоры.