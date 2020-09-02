УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Звезда Однажды под Полтавой родила и показала видео родов

2 сентября 2020, 15:04

Анна Саливанчук решилась на смелый эксперимент для поклонников.

Саливанчук
Анна Саливанчук / tochka.net

Известная актриса (Театр на Подоле) Анна Саливанчук (звезда сериала Однажды под Полтавой и эротической комедийной дилогии Свингеры) стала матерью во второй раз и родила сына.

Видео со своих родов она опубликовала в социальной сети Instagram.

Причем в ролике виден весь процесс ‒ от момента появления младенца до момента, когда медики положили его матери на бюст.

"Ну все, наконец-то я родила второго, здорового и красивого сына. Если честно, я немного волновалась, потому что ничего от вас не скрывала. И все показала. А это такое таинство, которое, сказала бы я раньше, нельзя показывать", – написала Саливанчук в описании видео.

Читайте такжеAlyosha родила третий раз - Тараст Тополя снова стал отцом

Напомним, ранее участница и хореограф шоу Танцы со звездами на 1+1 (а также победительница одного из сезонов шоу) Илона Гвоздева рассказала о том, что она с супругом Иваном Хомячуком ждет второго ребенка.

новости шоу бизнеса Анна Саливанчук роды
Сейчас вы просматриваете новость «Звезда Однажды под Полтавой родила и показала видео родов». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

15:24
Названы дата и место похорон Бориса Клюева
15:16
Кравчук рассказал, кто может исключить Фокина из ТКГ по Донбассу Видео
15:04
Звезда Однажды под Полтавой родила и показала видео родов Видео
14:48
Ирину Печерникову кремируют: названо место захоронения
14:30
В ЕС отказываются вводить санкции против Лукашенко – СМИ Видео
14:29
Зеленский назвал большим фейком отсутствие денег в Фонде борьбы с COVID-19 Видео
14:22
"В США миллионы умрут": Жириновский сделал прививку от Covid-19 и похвастался
14:21
В Киеве напали на нардепа: раскрыты важные подробности Видео
14:08
Незабываемый отдых в сказочном мире, в окружении пейзажей Средиземного моря Фото новости компании
13:54
Гороскоп всех знаков Зодиака на 3 сентября: неожиданный "удар" в сердце Видео
13:51
Когда закончится пандемия COVID-19 и карантин: врач сделал позитивный прогноз Видео
13:24
Лавров заявил о 200 экстремистах в Беларуси, которых готовили в Украине Видео
13:15
Украинцы будут по-новому выходить из коронавирусной самоизоляции Видео
13:14
Закупая в Сирии сырье для удобрений, Украина финансирует сразу две войны - журналист
13:11
У Путина оценили вероятность появления в Беларуси новой российской военной базы Видео
13:10
Самая высокая цена на электроэнергию в Европе – не то лидерство, которое обещал Шмыгаль – политолог
12:48
Коронавирус у Тимошенко: нардеп поделилась, что пережила
12:38
В МИД России рассказали, когда пройдет встреча Путина и Лукашенко Видео
12:36
"Предательство любимого": какому знаку Зодиака грозят проблемы в личной жизни Видео
12:13
Украинский сценарий реализовать не позволили: глава МИД Беларуси отчитался Лаврову Видео
11:56
Погода в Киеве резко изменится: синоптики предупредили о падении температуры Видео
11:41
В больницах столпотворение: в Минздаве взволнованы ростом госпитализаций из-за COVID-19 Видео
11:38
Как распознать коронавирус: в Минздраве назвали три главных симптома Видео
11:14
В Киеве избили нардепа, введен план "Перехват" - СМИ
11:10
Похудение добавляет сантиметры? Ученые назвали странный способ увеличения пениса
11:02
В Украине через неделю изменятся правила тестирования на коронавирус - Ляшко Видео
10:54
Астролог назвал везунчика сентября в любовной сфере Видео
10:49
Ученые выявили необычную причину переедания Видео
10:47
Коронавирус на работе: в Минздраве рассказали, кого отпустят на самоизоляцию Видео
10:39
Как принимают решения президенты Украины мнение
10:34
Новый штамм коронавируса отличается чрезмерной кровожадностью - вирусолог Видео
10:28
Как похудеть с помощью еды: 10 супер продуктов Видео
10:00
"Ненавидит, но спасает": журналист раскрыл план Путина насчет Лукашенко Видео
09:53
Коронавирус в Киеве "свирепеет": за сутки заболело рекордное число горожан Видео
09:53
Новый антирекорд: коронавирус в Украине за сутки заразил почти 2500 человек Видео
09:34
Погода осенью 2020 в Украине: метеоролог предупредила об опасности Видео
09:28
США отказались работать над вакцинами против COVID-19 вместе со всем миром Видео
08:59
У Зеленского назвали двух "кандидатов на вылет" из Кабмина
08:43
Лукашенко взял курс на раскол протеста мнение
08:36
Гороскоп всех знаков Зодиака на 2 сентября: любовный шанс и ограбления Видео
08:23
Борис Клюев умер: стало известно место прощания с актером
07:58
В США предложили снести памятники Колумбу и Вашингтону: в чем причина
07:26
Умерла звезда школьной драмы Доживем до понедельника
06:59
В Николаеве целый класс ушел на самоизоляцию в первый учебный день Видео
06:57
Низвержение с должности и ограбления: кому нужно быть аккуратным Видео
06:32
Холод, дожди и снег: синоптик рассказал, какой будет погода в Украине осенью Видео
05:55
Астролог рассказал, кто приютит беглого Лукашенко и когда вернется Тихановская
05:24
Любовь длиной в 70 лет: леопардовый и тигровый принты вернулись - фото Фото
05:01
Лукашенко блефует: эксперт объяснил, чем грозит Беларуси закрытие границы Видео
04:36
Скандал с Фокиным: у Кравчука рассказали, что изменится в переговорах по Донбассу Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять