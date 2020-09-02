Звезда Однажды под Полтавой родила и показала видео родов

Анна Саливанчук / tochka.net

Известная актриса (Театр на Подоле) Анна Саливанчук (звезда сериала Однажды под Полтавой и эротической комедийной дилогии Свингеры) стала матерью во второй раз и родила сына.

Видео со своих родов она опубликовала в социальной сети Instagram.

Причем в ролике виден весь процесс ‒ от момента появления младенца до момента, когда медики положили его матери на бюст.

"Ну все, наконец-то я родила второго, здорового и красивого сына. Если честно, я немного волновалась, потому что ничего от вас не скрывала. И все показала. А это такое таинство, которое, сказала бы я раньше, нельзя показывать", – написала Саливанчук в описании видео.

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Напомним, ранее участница и хореограф шоу Танцы со звездами на 1+1 (а также победительница одного из сезонов шоу) Илона Гвоздева рассказала о том, что она с супругом Иваном Хомячуком ждет второго ребенка.