Настоящий ад: из-за масштабного пожара в Киеве, погас свет и прозвучали взрывы

Пожар в Киеве / Киев Оперативный

В Киеве ночью произошел масштабный пожар в частном секторе города. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

"Горели 5 частных домов. Площадь пожара достигла больших масштабов. Погас свет, слышно какие-то взрывы. На месте работали очень многие спасатели #ГСЧС. Все усложняются тем, что в большинстве пожарных гидрантов, которые в канализациях, совсем не было воды", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 апреля на территории Межреченского ландшафтного парка в Черниговской области произошел масштабный пожар.