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В Киеве на выходных перекроют десятки улиц из-за марафонцев: схема движения

30 сентября 2019, 16:25

Движение начнут ограничивать с вечера 4 октября.

Марафон
Марафон / Голос Столицы

Центральные улицы Киева перекроют 5 и 6 октября из-за проведения массовых мероприятий. Так, в украинской столице пройдет 10th Wizz Air Kyiv City Marathon 2019.

Всего движение транспорта ограничат на около 40 улицах, а также на Северном, Гаванском и мосту Патона.

"Ограничивать и возобновлять движение по улицам Киева во время марафона будут постепенно. Вся трасса Киевского марафона разбита на условные "участки", движение транспорта на которых будет восстанавливаться сразу после того, как бегуны их преодолеют", - говорится в сообщении на официальном сайте мероприятия.

При этом с 21:00 4 октября до 22:00 6 октября ограничат движение по Владимирскому проезду, улицам Аллы Тарасовой и Малой Житомирской в связи с подготовкой к мероприятию.

Кроме того, утром 5 октября перекроют улицы Трехсвятительская и Владимирская на участке от Большой Житомирской до Софиевской.

Также жителям и гостям столицы надо быть готовым к ограничению движения по следующим улицам:

  • Большой Васильковской на участке от Бессарабской площади до ул. Коновальца – с 13:00 до 16:30;
  • Крещатик на участке от Бессарабской площади до Майдана Независимости – с 13:00 до 17:50;
  • Михайловской на участке от Михайловской площади до Михайловского переулка – с 12:00 до 17:50;
  • Большой Житомирской на участке от ул. Владимирской до Михайловской площади – с 12:00 до 17:50;
  • Владимирской на участке от ул. Софиевской до бульвара Шевченко – с 13:00 до 17:50;
  • бульваре Тараса Шевченко на участке от ул. Владимирской до ул. Крещатик – с 13:00 до 17:50;
  • Богдана Хмельницкого на участке от ул. Крещатик до ул. Н. Лысенко – с 13:00 до 17:50.

  • Михайловскую на участке от Михайловской площади до Михайловского переулка – с 05:00 до 22:00;
  • Большую Житомирскую на участке от ул. Владимирской до Михайловской площади – с 05:00 до 22:00;
  • Владимирскую на участке от ул. Софиевской до бульвара Шевченко – с 08:00 до 11:15;
  • бульвар Тараса Шевченко на участке от ул. Владимирской до ул. Крещатик – с 08:00 до 11:15;
  • площадь Победы – с 08:00 до 11:15;
  • Саксаганского на площади от площади Победы до ул. Льва Толстого – с 08:00 до 11:15;
  • Льва Толстого на участке от ул. Саксаганского до ул. Жилянской – с 08:00 до 11:15;
  • Жилянскую – с 08:00 до 11:15;
  • Большую Васильковскую на участке от ул. Физкультуры до Бессарабской площади – с 08:00 до 11:15;
  • Богдана Хмельницкого на участке от ул. Крещатик до ул. Н. Лысенко – с 08:00 до 11:45;
  • Крещатик – с 08:00 до 11:45;
  • Европейскую площадь – с 08:00 до 11:45;
  • Музейный переулок – с 08:00 до 11:45;
  • Грушевского – с 08:00 до 11:45;
  • Петровскую аллею – с 8:20 до 11:45;
  • Парковую дорогу – с 8:20 до 11:45;
  • Днепровский спуск – с 08:30 до 12:15;
  • аллею Героев Крут – с 08:30 до 12:15;
  • Лаврскую – с 08:30 до 12:15;
  • Запечерную – с 08:30 до 12:15;
  • проспект Соборности – с 8:45 до 13:00;
  • Сверстюка – с 8:45 до 13:00;
  • Русановский канал – с 8:45 до 13:00;
  • Энтузиастов – с 8:45 до 13:00;
  • Русановскую набережную – с 8:45 до 13:00;
  • бульвар Дружбы Народов – с 8:45 до 13:15;
  • мост Патона – с 8:45 до 13:15:
  • Набережное шоссе – с 8:45 до 13:45;
  • Набережно-Крещатицкую на участке от ул. Нижний вал до Почтовой площади – с 8:45 до 15:30;
  • Трухановскую – с 09:00 до 14:30;
  • Парк Муромец – с 09:30 до 15:00;
  • Северный мост – с 09:30 до 15:00;
  • Гаванский мост – с 09:30 до 15:00;
  • Набережно-Рыбальскую – с 09:30 до 15:30;
  • Нижний вал – с 9:45 до 15:30;
  • Глыбочицкую – с 9:45 до 15:45;
  • Глыбочицкий проезд – с 9:45 до 16:00;
  • Вячеслава Чорновола – с 10:00 до 16:00.
  • Сечевых Стрельцов – с 10:00 до 16:00   

Напомним, что погода в Украине в первую неделю октября будет относительно теплой.

Киев марафон Забег объезд
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