Когда ждать потепления: синоптик уточнил прогноз погоды до конца ноября

Самой холодной ночью будет ночь с 21 на 22 ноября, свидетельствует прогноз погоды / Фото REUTERS

Несмотря на то, что ближайшие ночи в Украине будут морозными, с 25-26 ноября погода в Украине изменится - на всей территории страны ожидается новая волна потепления. Ночью будет около 0 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +10. Такой прогноз погоды озвучил ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло.

Самой холодной ночью будет ночь с 21 на 22 ноября. На востоке и северо-востоке Украины возможен мороз до -12°.

"Потом ночная температура будет постепенно повышаться. Ближайшие 4-5 ночей будет преимущественно отрицательная температура с тенденцией к повышению, а к концу месяца, примерно с 27 ноября, морозы вообще уйдут", – пообещал синоптик.

Он добавил, что дневная температура воздуха также существенно повысится. Мурмыло прогнозирует, что в конце ноября ночные температуры будут около 0 градусов, сохранится слабый минус на востоке и северо-востоке. Днем будет стабильно выше нуля - от +5° на севере до +10° на юге. Также синоптик прогнозирует небольшие дожди.

Напомним, в четверг, 21 ноября, Украина окажется в зоне противостояния циклона с Запада и антициклона с Востока. В результате погода в Украине значительно ухудшится. Синоптик Наталья Диденко предупредила о морозах и штормовом ветре, который будет создавать впечатление, что температура воздуха на 2-5 градусов ниже реальной.

Как сообщал Главред, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеоинститута Вера Балабух прогнозирует, что из-за чрезвычайно быстрых темпов потепления через сто лет погода в Украине сильно изменится. В частности, зима сократится на один месяц и будет менее суровой.