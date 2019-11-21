Зима сократится на месяц: эксперт рассказала о кардинальных изменениях климата в Украине

Зима в Украине не будет такой суровой / Телеканал 360

Из-за чрезвычайно быстрых темпов потепления через сто лет погода в Украине сильно изменится. В частности, зима сократится на один месяц и будет менее суровой. Такой прогноз сделала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеоинститута Вера Балабух.

По словам эксперта, повышение средней температуры воздуха за год на 0,1 градуса продлевает продолжительность теплого периода на один день. Если по среднеоптимистичному сценарию средняя температура в Украине до конца столетия вырастет на 3,2 градуса за год, то продолжительность теплого периода по сравнению с сегодняшним может вырасти на целый месяц.

"Холодный период может стать еще на месяц короче, а суровость зимы значительно уменьшится. Если в полярных широтах средняя за год температура вырастет на 8 градусов, то это уже увеличение продолжительности теплого периода на восемьдесят дней", – сказала Балабух в интервью Укринформу.

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К середине столетия в продолжительность теплого периода в Украине может увеличиться на 2-3 недели по сравнению с сегодняшним. При этом на Полесье он продлится почти 300 дней, а в полярных широтах эти изменения могут быть еще более интенсивными.

"По самому пессимистическому сценарию, средняя за год температура увеличится на 8-10 градусов, а может и выше", – резюмировала Балабух.

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Напомним, народный синоптик Леонид Горбань уточнил прогноз погоды на зиму 2019-2020 в Украине. По его словам, до конца ноября будет держаться плюсовая температура, за исключением периода с 17 по 23 число, а настоящая зима придет в Украину с 12 декабря.

Кроме того, синоптик рассказал, какой будет погода в Украине на Новый год.