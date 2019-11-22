Украину накрыл морозный антициклон: синоптик назвала дату потепления

В Украине местами ожидается до -12 градусов

Холодную погоду в Украине обусловил мощный восточный антициклон Quincy, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Она подчеркнула, что он будет определять погоду в Украине на выходных, однако с 28-го ноября ожидается увеличение осадков и потепление.

По ее прогнозу, 23-24 ноября в Украине ожидается ночью -3 -9 градусов, местами до -12 градусов, температура составит от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Более теплая погода ожидается в западных областях (днем 1 + 5 градусов), на Закарпатье и на юге Крыма (+ 4 + 10 градусов).

Синоптик предупредила, что сильный, до штормовых порывов, юго-восточный ветер будет создавать опасность на Западе, Востоке, особенно в Приазовье.

/ wetterpate.de

"Осадки в выходные маловероятны. Лишь 23 ноября в западных областях есть вероятность то ли небольшого снега, то ли слабого дождя. И, между прочим, где осадки и низкая температура воздуха, там и гололедица. Водители, которые едут на запад Украины, и не думайте без зимней резины путешествовать, может быть опасно", — написала она в Facebook.

Читайте такжеОт оттепели до -20°: синоптики дали пугающий прогноз на декабрь 2019В Киеве 23−24 ноября осадков не ожидается, ветер будет порывистым. Ночью ожидается мороз до -4−10 градусов, днем — от 2 мороза до 2 тепла, добавила Диденко.

В свою очередь синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык рассказал, что в Украине в ближайшие три дня установится малооблачная и морозная погода, однако снега пока не ожидается.

"В Украину зашла порция холодного воздуха, потому в ближайшие трое суток нас ожидает малооблачная погода с температурными показателями, которые будут отличаться. Восток будет самый холодный, а запад, особенно Закарпатье – самый теплый", – рассказал он в эфире ObozTV.

Он прогнозирует по территории Украины ночные температуры до -5 -10 градусов, в западных областях 0 -5 градусов, днем ожидается -1 -6 градусов в большинстве областей, только на юге и крайнем западе будет 0...+3 градуса.

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Синоптик прогнозирует, что на следующей неделе будет ослабление морозов.

"С середины следующей недели отрицательные температуры -5...-2 будут наблюдаться только ночью. А дневные температуры будут плюсовыми +2...+7. Снега в ближайшее время не ожидаем", – отметил синоптик.

Напомним, ранее синоптик предупредила украинцев о резком похолодании.