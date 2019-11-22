  1. Главная
  3. Синоптик

Украину накрыл морозный антициклон: синоптик назвала дату потепления

22 ноября 2019, 13:05

23-24 ноября в Украине местами ожидается до -12 градусов

холод
В Украине местами ожидается до -12 градусов

Холодную погоду в Украине обусловил мощный восточный антициклон Quincy, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Она подчеркнула, что он будет определять погоду в Украине на выходных, однако с 28-го ноября ожидается увеличение осадков и потепление.

По ее прогнозу, 23-24 ноября в Украине ожидается ночью -3 -9 градусов, местами до -12 градусов, температура составит от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Более теплая погода ожидается в западных областях (днем 1 + 5 градусов), на Закарпатье и на юге Крыма (+ 4 + 10 градусов).

Синоптик предупредила, что сильный, до штормовых порывов, юго-восточный ветер будет создавать опасность на Западе, Востоке, особенно в Приазовье.

/ wetterpate.de

"Осадки в выходные маловероятны. Лишь 23 ноября в западных областях есть вероятность то ли небольшого снега, то ли слабого дождя. И, между прочим, где осадки и низкая температура воздуха, там и гололедица. Водители, которые едут на запад Украины, и не думайте без зимней резины путешествовать, может быть опасно", — написала она в Facebook.

Читайте такжеОт оттепели до -20°: синоптики дали пугающий прогноз на декабрь 2019В Киеве 23−24 ноября осадков не ожидается, ветер будет порывистым. Ночью ожидается мороз до -4−10 градусов, днем — от 2 мороза до 2 тепла, добавила Диденко.

В свою очередь синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык рассказал, что в Украине в ближайшие три дня установится малооблачная и морозная погода, однако снега пока не ожидается.

"В Украину зашла порция холодного воздуха, потому в ближайшие трое суток нас ожидает малооблачная погода с температурными показателями, которые будут отличаться. Восток будет самый холодный, а запад, особенно Закарпатье – самый теплый", – рассказал он в эфире ObozTV.

Он прогнозирует по территории Украины ночные температуры до -5 -10 градусов, в западных областях 0 -5 градусов, днем ожидается -1 -6 градусов в большинстве областей, только на юге и крайнем западе будет 0...+3 градуса.

Читайте такжеЭкстремальные морозы: синоптик дал прогноз погоды на всю зиму

Синоптик прогнозирует, что на следующей неделе будет ослабление морозов.

"С середины следующей недели отрицательные температуры -5...-2 будут наблюдаться только ночью. А дневные температуры будут плюсовыми +2...+7. Снега в ближайшее время не ожидаем", – отметил синоптик.

Напомним, ранее синоптик предупредила украинцев о резком похолодании.

погода потепление снег синоптик заморозки прогноз погоды морозы антициклон Наталья Диденко Владислав Билык Погода в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Украину накрыл морозный антициклон: синоптик назвала дату потепления». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:27
Яда не будет, успокойтесь: на этих трех видах масла медики разрешили жарить продукты
13:27
Ломаченко вернулся к тренировкам и произвел фурор в соцсетях
13:23
В Слуге народа потребовали у отсидевшего за изнасилование Иванисова сдать мандат Видео
13:23
Бесстыжий грабеж и фарт в делах: кого гороскоп на завтра записал в лузеры, а кого - в фавориты
13:05
Украину накрыл морозный антициклон: синоптик назвала дату потепления
12:46
Евросоюз не способен защитить Европу: Столтенберг осыпал упреками Макрона
12:43
Уайлдер: Ломаченко сказал, что Усик "отведет меня в школу"? Он его друг
12:36
Новогодний стол-2020: сколько придется выложить украинцам
12:32
Украинцев ждет новое повышение цен на газ: стала известна причина
12:23
Первый пошел: во Львове таксист отказался везит ребенка без автокресла
12:22
Крепостная 3 сезон: список серий и как смотреть
12:17
Попытки ввести запреты на электронные сигареты принесут больше вреда, чем пользы – New York Times
12:03
Тайный отдых Порошенко на Мальдивах: Суд аннулировал доступ ГБР к данным журналистов
11:53
В Слуге народа оценили перспективы лишения Порошенко неприкосновенности
11:41
"Машина Minecraft, деревенщина, кривая": Илон Маск с помпой презентовал Cybertruck, мир его не понял - видео Видео
11:35
В РФ рассказали, что "свистнули" с возвращенных Украине кораблей
11:34
Половина украинцев готовы легализовать лотереи, но не букмекеров и казино - соцопрос
11:26
Счастливые крымчане - картинка российской пропаганды: Кориневич рассказал о реальной ситуации в Крыму
11:25
Доверял "лапше на уши" спецслужб РФ об Украине - экс-советница Трампа
11:21
Дубасили у вырывали волосенки: Винник в Киеве деморализировал женщин Видео
11:00
Вернуть при Путине: у Зеленского рассказали о планах деоккупации Крыма
10:59
"Чеченское" дело Мазура: один из лидеров УНА-УНСО рассказал, в чем его обвиняют в РФ
10:52
"До двух считать не умеешь": в киевском школе вспыхнул скандал с орущей на детей учительницей Видео
10:39
Отрезали голову, расчленили тело: воевавший на Донбассе наемник РФ участвовал в дикой расправе в Сирии Фото Видео
10:23
Трусы бросят к подножию мавзолея: Невзоров потроллил мародеров, разграбивших украинские корабли Видео
10:15
Стало известно, зачем Арахамию вызвали на допрос в НАБУ Видео
10:10
Подарок Путину, или Как Украина вернула корабли, но загнала себя в угол мнение
10:01
"Контрабанда" для ВСУ: в Сербии открестились от поставок оружия Украине
09:52
Путин закладывает начало краха России - эксперт Видео
09:23
В Минэкономики объяснили, почему Украина не сможет полностью отказаться от торговли с РФ
09:07
Прибыльная халтура и подстава: кому гороскоп на 22 ноября 2019 сулит держать нос по ветру
08:59
Украина вышла в мировые "лидеры" по числу жертв от мин
08:53
Повылетали окна: в центре Киева прогремел мощный взрыв Фото Видео
08:42
Путин готовится обменять украинский Крым на украинский Донбасс мнение
08:38
Скандал с судимостью за изнасилование: Арахамия поставил условие Иванисову
08:33
Взрыв под Северодвинском: Путин рассказал, что именно испытывали специалисты Росатома
08:04
"Хочет выманить": российский режиссер рассказал, как Путин относится к Зеленскому Видео
07:29
Ураган в Одессе сорвал с якоря и унес в море танкер Делфи
07:12
Аннексия Крыма размыла границы: эксперт дал прогноз, будет ли распад России
07:07
Разговоры Порошенко и Байдена: в Сенате США затребовали стенограммы
06:58
Включать "заднюю" поздно: почему Зеленский игнорирует обстрелы на Донбассе мнение
06:34
"Главный ужас": политолог назвал самую тяжелую черту России
05:47
Гороскоп на 2020 год: астролог предупредил о глобальной катастрофе
05:17
День сыновей 2019 – поздравления и открытки с Днем сына ласковые Фото
04:59
Домашнее порно Асмус и Янковского: что показали в фильме Текст 18+
04:45
Рынок земли без ограничений: экономист дал тревожный прогноз
04:03
Рухнет безнадежно башня: в Сети появился плей-лист худших песен для секса
03:11
"Интенсивный бой": журналист рассказал о подлости боевиков "ДНР"
02:32
Сертификация нового оператора ГТС: в РФ придумали еще один способ давления на Украину
01:54
Психотерапевт рассказала, на чем основана человеческая сексуальность
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять