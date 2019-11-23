В Киеве резко потеплеет: синоптик назвал даты

В Киеве 24 ноября резко потеплеет, спрогнозировал синоптик / УНИАН

Погода в Киеве в субботу, 23 ноября, прогнозируется морозная - днем минимальная температура может составить -3 градуса, а максимальная -1.

В воскресенье и в понедельник, 24-25 ноября, в столице резко потеплеет - максимальная дневная температура составит +2, сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, в ночь на воскресенье температура будет немного выше, чем в ночь на субботу - минимальная составит -8 (ночью 23 числа ожидалось -10).

Прогноз погоды для Киева на 24-25 ноября:

Днем - 0…+2, ночью -6…-8 градусов, без осадков.

В Киеве 24 ноября резко потеплеет, спрогнозировал синоптик / Скриншот с meteo.gov.ua

В Киеве 24 ноября резко потеплеет, спрогнозировал синоптик / Скриншот

Ранее народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в Украину с 12 декабря придет настоящая зима. Эксперт добавил, что в начале декабря в нашей стране ожидается плюсовая температура.