Когда в Украину вернется весна: синоптик дал прогноз

Прогноз погоды на ближайшие дни очень зимний / УНИАН

Погода в Украине скоро снова изменится – снегопады и морозы терпеть осталось совсем недолго. Уже с понедельника, 10 февраля, синоптик Укргидрометцентра обещает потепление.

На следующей неделе в северных и западных областях ожидаются дожди. В остальных регионах будет сухо и малооблачно. Днем столблики термометров в среднем поднимутся до +5…+9 градусов, а ночью будет 2-5 мороза. При этом на Востоке страны ночные морозы будут покрепче – прогноз погоды говорит о -10…-13, но и в эти области скоро придет тепло.

Погода в Киеве 10 февраля днем будет дождливой, ночью – без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Днем температура воздуха составит +5…+7, ночью -1…-3.

Прогноз погоды на 10 февраля / Фото meteo.gov.ua

Тем временем пока что в Украине продолжаются осадки, пришла морозная погода. На четверг, 6 февраля, объявлено штормовое предупреждение. В частности, в южных, восточных и Днепропетровской областях прогнозируются сложные погодные условия - второй (оранжевый) уровень опасности. Синоптик прогнозирует ночью и утром значительный, местами сильный снег, порывы ветра 17-22 м/с, в южных областях местами 25-30 м/с. Также украинцев предупредили о метелях и снежных заносах.

В Центе сегодня ожидается значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с; местами гололед и налипание мокрого снега, метели; на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 10-15 см, передает пресс-служба ГосЧС.

В Кировоградской, на юге Харьковской, севере Донецкой и Луганской областей образование снежного покрова 30-50 см, на дорогах снежные заносы, гололедица.

Погода в Киеве 6 февраля также будет снежной. Снегопад прогнозируется днем, ночью - без осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1, ночью - 7-9 мороза.

Прогноз погоды на 6 февраля / Фото meteo.gov.ua

С пятницы, 7 февраля, синоптик прогнозирует ослабление и прекращение осадков. В то же время ожидается снижение температуры ночью до -7-13, днем до -1-6; в восточных областях и Карпатах ночью -11-16, днем -5-10.

Прогноз погоды на 7 февраля / Фото meteo.gov.ua

Тем временем в Укравтодоре сообщили, что по состоянию на утро 6 февраля в Донецкой, Луганской, Одесской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях прогнозируется снег, местами сильный. В Одесской области ограничено движение крупногабаритного транспорта на М-15 Одесса-Рени, км 11+700-306+150.

Напомним, ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, что погода в Украине в феврале 2020 будет больше похожа на начало марта. Температура воздуха ожидается на 1,5-2 градуса выше, чем за последние почти 30 лет наблюдений.