От +7 до -17: синоптик пообещала украинцам температурные качели

Ночью ожидается мороз до -17, прогнозирует синоптик / Фото pixabay.com

Ближайшей ночью ожидаются сильные морозы, а днем в воскресенье, 9 февраля, погода в Украине снова возьмет курс на весну. Такой прогноз погоды дала синоптик Наталья Диденко.

В ночь на воскресенье в Украине ожидается -5…-12 градусов, на Востоке, частично в Запорожье и в большинстве центральных областей, кроме Винницкой, столбики термометров опустятся до -10…-17 градусов.

Погода на завтра днем ​обещает быть весенней ​– в Украине потеплеет до + 1… + 7 градусов. Однако, так будет не везде. На Востоке, а также в Днепре мороз еще пощиплет носы – прогноз погоды говорит о -1…-8 градусах мороза.

Фото t.me/PohodaNatalka/333

В целом, в Украине 9 февраля будет сухо. Ветер синоптик обещает умеренный, юго-западный.

Фото t.me/PohodaNatalka/333

Погода в Киеве также будет без осадков. Ночью еще подморозит, а уже днем ​​потеплеет до 0…+ 2 градусов.

Напомним, народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что погода в Украине в декабре 2020 года будет нетипично теплой для зимы - на протяжении последней декады ожидается "зимнее бабье лето". Прогноз погоды говорит, что незначительные заморозки и снежок могут появиться в самом конце 2020-го.