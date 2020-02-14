"До +10": прогноз погоды для Киева на ближайшие дни

В Киеве потеплеет, предупредил синоптик / УНИАН

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что погода в Киеве в субботу, 15 февраля, будет мокрой – ожидается мокрый снег с дождем, а в воскресенье, 16 числа, существенные осадки не ожидаются.

В субботу в столице днем ожидается +3…+5 градусов, а в воскресенье – +8, говорится на сайте Укргидрометцентра.

Синоптик добавил, что в понедельник и во вторник, 17-18 февраля, в Киеве дневная температура может возрасти до +10.

Прогноз погоды для Киева на 15-18 февраля:

15 февраля: ночью -1…+1, мокрый снег, днем +3…+5, мокрый снег с дождем;

16 февраля: ночью -1…+1, днем +6…+8, без существенных осадков;

17 февраля: ночью +2…+4, днем +8…+10, без осадков;

18 февраля: ночью +2…+4, днем +8…+10 и дождь.

Ранее народный синоптик Владимир Деркач говорил, что погода в Украине в феврале 2020 года может быть весенней, но недолго. По его словам, в середине последней декады февраля 2020 ожидаются несколько теплых дней.