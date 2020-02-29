Морозы до -15: синоптик дал пугающий прогноз погоды на март 2020

Погода в Украине в марте 2020 удивит снегом / 1zoom.ru

Прогноз погоды на март 2020, который озвучил народный синоптик Леонид Горбань, оказался безрадостным. По его словам, март 2020 обещает возвращение зимы – ударят морозы до 15 градусов, придут дожди с мокрым снегом.

Первый месяц календарной весны начнется в Украине с плюсовой температуры. В течение первой недели столбики термометров покажут +7…+8 градусов тепла. При этом в большей части областей возможны дожди, сказал синоптик 24 каналу.

Уже с 9-10 марта погода в Украине резко ухудшится. С каждым днем температура воздуха будет снижаться на несколько градусов, вероятны дожди с мокрым снегом.

Прогноз погоды на март 2020 говорит о том, что холоднее всего будет 14-17 числа. В Украину придут морозы до -12…-14 градусов, возможны снегопады, метели и гололедица на дорогах. С 20 марта в Украине немного потеплеет – синоптик обещает -7…-8 градусов, но каждый день будет падать снег.

Устойчивое потепление начнется в Украине с 25 марта. За четыре дня – до 29 марта – столбики термометров поднимутся до +3…+7 градусов, а 30-31 марта – до +11 +12 градусов тепла.

Напомним, агроклиматолог Татьяна Адаменко дала прогноз погоды на весну 2020 в Украине. По ее словам, погода в Украине будет неустойчивой, ожидается перемещение циклона нескольких атмосферных фронтов, что принесет в страну осадки.

Также Адаменко прогнозировала, что погода в Украине в скором времени изменится. В частности, могут исчезнуть холодные зимы с морозами, а им на смену придут теплые европейские зимы – такие, как на Юге Франции.