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Аграрии будут очень довольны: чего ждать от погоды в последнюю неделю июля

Анна Ярославская
22 июля 2023, 11:49 обновлено 22 июля, 12:00
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В целом, температура воздуха в течение будущей недели не превысит +34 градуса. Возможны кратковременные дожди и грозы.
Лето, поле, погода
Синоптик озвучила прогноз погоды на неделю 24 - 30 июля 2023 / Фото: pixabay.com

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, какой будет погода в Украине в последнюю неделю июля.

Погода на неделю 24 - 30 июля 2023

В целом, температура воздуха в течение будущей недели не превысит +34 градуса. Возможны кратковременные дожди и грозы, передает NV.

Синоптик прогнозирует, что 23-24 июля будет преимущественно без осадков, лишь в южных и восточных областях в воскресенье еще пройдут кратковременные дожди с грозами.

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Ветер будет преобладать северо-западный, с переходом на юго-западный, умеренный. Во время гроз на юге и востоке возможны шквалы.

Температура воздуха 24 июля ночью составит +12…+17 градусов, в южных областях - от +18 до +23. Днем столбики термометров в большинстве областей будут колебаться от +24 до +29 градусов, в южных и юго-западных областях +29…+34.

"В целом, выше, чем +34 на следующую неделю мы не ожидаем. Возможно, локально +35 — по югу Украины могут быть такие показатели", - рассказала Птуха.

25−26 июля в Украине пройдут кратковременные дожди, местами грозы. На юго-востоке - без осадков. Температура воздуха в эти дни будет классической для лета: ночью +14…+20, днем +25…+31. На юге будет немного жарче — до +34, а в западных регионах, наоборот, прохладнее - от +22 до +27.

С 27 июля на смену полю пониженного давления поступит очередное поле высокого давления, говорит прогноз погоды.

"Поэтому там преимущественно будет без осадков, только 30-го июля в правобережной части страны, а 31-го июля на левобережной ожидаются кратковременные грозовые дожди. Температурные показатели ночью такие же: +12…+18, юг — где-то до +23 и даже немножко выше. А в дневные часы +25…+31 в большинстве областей. В южной части, а 29−30-го июля также и в восточных областях ожидается +28…+35. Это тогда будет жарче всего. А запад и северные области будут оставаться в пределах +21…+27", - рассказала Птуха.

В целом, погода в Украине обещает быть комфортной.

"То есть колебания такие: немножко с дождем, немного без дождя. Аграрии очень довольны, они наблюдают хорошее увлажнение, и не холодно, тепло. Очень такая комфортная погода", - резюмировала синоптик.

Как сообщал Главред, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине осенью 2023. Средняя температура воздуха ожидается на уровне 8°C, что делает сезон менее теплым, чем осень 2022.

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