Бабье лето возвращается: украинцев удивили неожиданным прогнозом и назвали даты

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В ближайшие дни в центральной Украине погоду будет определять западно-восточный перенос воздушных масс, который обусловит поступление порции согретого Гольфстримом влажного атлантического воздуха.

При этом стоит ожидать ощутимого потепления, рассказал в Facebook синоптик Виталий Постригань.

"Может даже возникнуть иллюзия "бабьего лета", - не исключил он.

Вместе с тем синоптик предупреждает о том, что в воскресенье ожидаются обильные дожди.

Постригань не исключил, что в конце октября коррективы в погодные условия "внесет" антициклон, поэтому, в ясную погоду, будут наблюдаться значительные перепады температуры. Ночью прогнозируются минусовые показатели, а температура днем не будет больше +10º.

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Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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