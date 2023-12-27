Будет почти 5-бальный шторм: в Украину врывается мощная магнитная буря

Этот геомагнитный шторм будет сильно "трусить" Украину минимум три дня.

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Украину накрывает новая магнитная буря / фото: depositphotos.com/ua

Новая магнитная буря накрыла Украину. Она будет сильно "трусить" минимум три дня, а потом станет немного слабее. Об этом сообщает meteoagent.

Согласно графику магнитная буря врывается в страну 27 декабря. Ее мощность будет на уровне почти 5-ти баллов.

Сообщается, что на таком уровне геомагнитный шторм продержится целых три дня - до 29 декабря включительно. С 30 декабря по 1 января включительно буря будет на уровне почти 4-х баллов. После этого сила шторма пойдет на спад.

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Украину накрывает новая магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошла 1 вспышка класса С. Специалисты считают, что 27 декабря могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 30%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 30 солнечных пятен.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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