Будет почти 5-бальный шторм: в Украину врывается мощная магнитная буря

Новая магнитная буря накрыла Украину. Она будет сильно "трусить" минимум три дня, а потом станет немного слабее. Об этом сообщает meteoagent.
Согласно графику магнитная буря врывается в страну 27 декабря. Ее мощность будет на уровне почти 5-ти баллов.
Сообщается, что на таком уровне геомагнитный шторм продержится целых три дня - до 29 декабря включительно. С 30 декабря по 1 января включительно буря будет на уровне почти 4-х баллов. После этого сила шторма пойдет на спад.
По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошла 1 вспышка класса С. Специалисты считают, что 27 декабря могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 30%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%.
Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 30 солнечных пятен.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
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