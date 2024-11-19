Будут лить дожди, потеплеет до +15: где в Украине будут сильные осадки

Вы узнаете:
- В каких областях потеплеет до +15 и будут дожди
- Когда Украину накроет похолодание и будет идти снег
Погода в Украине в среду, 20 ноября, начнет меняться. В западных областях возможны сильные дожди.
Однако в большинстве областей еще будет тепло, температура воздуха в этот день поднимется до +9...+15 градусов. Только на Закарпатье, Львовщине и Волыни будет свежее, +6...+9 градусов. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.
Она отметила, что осадки ожидаются лишь на западе Украины, а во всех остальных регионах они маловероятны.
Когда в Украине сильно похолодает и будет снег
В то же время синоптик предупредила, что относительно теплая погода продержится недолго. Уже с четверга, 21 ноября, ожидается похолодание и выпадение осадков в виде дождя с переходом в снег.
"21-го ноября атмосферный фронт пойдет дальше, увлекая за собой осадки (дождь с переходом в снег), похолодание и сильный ветер", - рассказала Диденко.
В пятницу, 22 ноября, похолодание охватит уже всю территорию нашего государства.
В субботу, 23 ноября, придет очередная порция осадков, отметила синоптик.
Погода в Киеве 20 ноября
В Киеве в среду, 20 ноября, будет без существенных осадков. Погода будет достаточно теплой, температура воздуха будет держаться на уровне до +11 градусов.
21-23 ноября в столице ожидается похолодание и периодические осадки с сильным ветром.
Погода в Украине - последние новости
Ранее Главред сообщал, что стало известно, когда Украину накроет снег - стала известна дата сильного похолодания. Перед похолоданием ожидается скачок тепла, в некоторых областях температура воздуха будет подниматься даже до +15 градусов, рассказала синоптик Наталья Диденко.
Также сообщалось, что украинцев предупреждают об ухудшении погодных условий. В ГСЧС призвали пешеходов и водителей быть осторожными и по возможности не планировать поездки на дальние расстояния из-за снега, дождя и гололеда.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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