Будут лить дожди, потеплеет до +15: где в Украине будут сильные осадки

Теплая погода продержится недолго - уже скоро Украину накроет похолодание и будут идти дожди с переходом в снег.

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Погода в Украине - будут лить дожди, потеплеет до +15/ УНИАН

Вы узнаете:

В каких областях потеплеет до +15 и будут дожди

Когда Украину накроет похолодание и будет идти снег

Погода в Украине в среду, 20 ноября, начнет меняться. В западных областях возможны сильные дожди.

Однако в большинстве областей еще будет тепло, температура воздуха в этот день поднимется до +9...+15 градусов. Только на Закарпатье, Львовщине и Волыни будет свежее, +6...+9 градусов. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

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Она отметила, что осадки ожидаются лишь на западе Украины, а во всех остальных регионах они маловероятны.

Погода в Украине 20 ноября/ windy.com

Когда в Украине сильно похолодает и будет снег

В то же время синоптик предупредила, что относительно теплая погода продержится недолго. Уже с четверга, 21 ноября, ожидается похолодание и выпадение осадков в виде дождя с переходом в снег.

"21-го ноября атмосферный фронт пойдет дальше, увлекая за собой осадки (дождь с переходом в снег), похолодание и сильный ветер", - рассказала Диденко.

В пятницу, 22 ноября, похолодание охватит уже всю территорию нашего государства.

В субботу, 23 ноября, придет очередная порция осадков, отметила синоптик.

Погода в Украине 21 ноября/ windy.com

Погода в Киеве 20 ноября

В Киеве в среду, 20 ноября, будет без существенных осадков. Погода будет достаточно теплой, температура воздуха будет держаться на уровне до +11 градусов.

21-23 ноября в столице ожидается похолодание и периодические осадки с сильным ветром.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такая Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что стало известно, когда Украину накроет снег - стала известна дата сильного похолодания. Перед похолоданием ожидается скачок тепла, в некоторых областях температура воздуха будет подниматься даже до +15 градусов, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Также сообщалось, что украинцев предупреждают об ухудшении погодных условий. В ГСЧС призвали пешеходов и водителей быть осторожными и по возможности не планировать поездки на дальние расстояния из-за снега, дождя и гололеда.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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