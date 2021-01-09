Гололедица и мокрый снег: каким регионам грозят погодные неприятности

Погода в Украине 9 января ухудшится/ Фото Reuters

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупредила украинцев об ухудшении погодных условий в субботу, 9 января. В частности, я ряде регионов страны ожидается гололедица, на Закарпатье - опасность схода лавин.

Как сообщает пресс-служба ГосЧС, ночью в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях ожидаются значительные осадки.

В западных областях на дорогах - гололедица, в южных, восточных, Кировоградской, Днепропетровской областях - налипание мокрого снега.

Погодные условия могут спровоцировать нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог.

Кроме того9 января в высокогорье восточной части Закарпатской области будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Как прогнозирует синоптик Украинского гидрометцентра, 9 января в южных, восточных и большинстве центральных областей ожидается мокрый снег и дождь, в юго-восточных областях - местами значительные осадки, налипание мокрого снега, гололед. На остальной территории, а 10 января по всей Украине - без существенных осадков.

Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от трех градусов мороза до трех градусов тепла, на юге днем - до +6.

В течение 9-10 января ночная температура снизится до 2-8 градусов мороза.

Прогноз погоды на 9 января / meteo.gov.ua

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