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Град, грозы и шквалы: восемь регионов сегодня накроет непогода

20 августа 2021, 09:23

В ряде областей Украины объявлено штормовое предупреждение.

ливень, гроза, дождь, погода
Погода в Украине сегодня будет дождливой / ua.depositphotos.com

Погода в Украине в пятницу, 20 августа, в ряде регионов будет сложной. Синоптик предупредил о дождях, грозах и шквалах ветра 15-20 м/с.

В частности, непогода накроет восемь регионов – Харьковскую, Полтавскую, Донецкую, Луганскую, Днепропетровскую, Херсонскую, Запорожскую области и Крым. На юге и востоке страны возможен град, сообщили в Укргидрометцентре.

В связи с ухудшением погодных условий объявлено штормовое предупреждение – первый уровень опасности, желтый.

На остальной территории страны будет солнечно и без осадков.

В восьми регионах Украины из-за ухудшения погоды объявили желтый уровень опасности / meteo.gov.ua

При этом несмотря на ливни, температура воздуха днем будет высокой – воздух днем прогреется до +28...+30 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +14...+18 градусов.

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На Западе, Востоке и в Центре Украины ожидается +23...+27 градусов днем, но к вечеру может похолодать до +12...+16 градусов.

Погода в Киеве 20 августа будет солнечной и без осадков. Температура воздуха днем составит +25...+27 градусов, ночью +14...+16 градусов.

Прогноз погоды на 20 августа 2021 / meteo.gov.ua

Как сообщал Главред, 17 августа непогода принесла массу неприятностей жителям Хмельницкого, Винницы и Буковины. Обрушившиеся на Хмельницкий ливни, град и шквалы привели к тому, что центр города затопило. В Виннице ураган свалил десятки деревьев, одно из которых едва не убило женщину. Сильнейшие ветреные порывы были и на Буковине, где сотни поваленных деревьев перекрыли дорожные пути.

17 августа мощный ураган пронесся по Черновицкой области. Сильный ветер повалил десятки деревьев и частично обесточил населенные пункты.

Накануне непогода непогода накрыла Днепр. Из-за мощного ливня затопило главные проспекты города. Вода на дорогах местами была выше окон авто. Кроме того на город обрушился град размером с перепелиное яйцо, как минимум одно дерево упало и разбило автомобиль.

Погода в Украине - о чем сообщалось ранее:

Ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на осень 2021. По его словам, уже во второй половине сентября начнутся дожди и похолодает. Кроме того, снег в 2021 году выпадет рано.

Также Горбань рассказал, какой будет погода в Украине до конца лета. По его словам, нам придется пережить адскую жару и сильную бурю. А закончится лето проливным дождем.

Грядущей зимой украинцев ожидает много снега и морозы в начале и конце сезона, а февраль так и вообще обещает быть "лютым", возможны даже бураны.

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