Градусы взмоют, как флаги: на Украину надвигается новая волна жары

Синоптик предрек новую волну жары - Погода в Украине / УНИАН

Погода в Украине завтра, 22 августа, будет мокрой: ливни с грозами ожидаются в Херсонской, Николаевской, Луганской и Донецкой областях, а также в Запорожье и Крыму. Впрочем, затяжных гроз ждать не стоит, заверила синоптик Наталья Диденко.

Градусники максимально покажут +25-30 градусов – на юге и западе страны. Прохладнее будет на юго-востоке и на севере – около + 22-25 градусов. В центре и в Харьковской области – до + 28 градусов.

Погода в Киеве завтра будет свежей. Сегодня вечером и ближайшей ночью прогнозируется дождь с грозой, после чего температура завтра днем опустится до +25 градусов. В субботу будет сухо и ясно.

Читайте такжеДень Флага: какой сегодня праздник 23 августа, приметы, именины"Гуляйте вволю завтра, а в воскресенье снова начнут градуса подниматься вверх, как наши праздничные украинские флаги на мачтах", – предупредила Диденко.

Ранее синоптик дала неожиданный прогноз погоды в Украине на осень 2020. Лето не будет уходить весь первый месяц осени.

Напомним, метеоролог рассказала, какими в Украине будут осень и зима. Вероятность того, что зима будет суровой, небольшая, поделилась эксперт.