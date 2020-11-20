УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

​К какой зиме готовиться украинцам: глава Укргидрометцентра дал прогноз

20 ноября 2020, 22:24

Синоптик прогнозирует переменчивую погоду зимой.

Какой будет погода зимой в Украине / УНИАН

​Глава Укргидрометцентра Николай Кульбида​ заявил, что учитывая те климатические изменения, которые уже произошли, и которые продолжают происходить в Украине, зимний сезон будет характеризоваться резкими изменениями погодных условий.

"Зима будет с повышенным температурным режимом против нормы. Причем значительно повышенным: температура будет выше на 2-4 градуса, чем была 30 лет назад. Также, с неустойчивым снежным покровом. Похолодания - будут, но будут кратковременными. Но и могут быть достаточно жесткими", - рассказал синоптик.

Читайте такжеКакой будет погода на Новый год 2021: народный синоптик дал прогноз

Относительно противоречивых прогнозов об аномально теплой или аномально холодной зиме в Украине, Кульбида заявил, что это связно с деятельностью частных метеорологов, которым нельзя доверять.

"Информация об очень холодной зиме практически каждый год "гуляет" по Европе и Украине. И это связано с деятельностью частных метеорологов, которые дают соответствующие комментарии, которые сейчас есть возможность распространять по всему миру. Этому доверять нельзя, потому что еще есть метеорологическая наука, которая говорит о другом: надо следить за тенденциями изменений климата. Нельзя исключать, что 1 из 10 лет будет холоднее, чем те 9. Но это не значит, что это какая-то катастрофа или огромная аномалия", - поделился он.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

синоптик прогноз погоды Укргидрометцентр Николай Кульбида погода зимой 2021
Сейчас вы просматриваете новость «​К какой зиме готовиться украинцам: глава Укргидрометцентра дал прогноз». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Кульбида предупредил, что грозит Украине зимойКульбида предупредил, что грозит Украине зимой Украину заморозит до -13º: синоптик дала прогноз на Международный мужской день 2020Украину заморозит до -13º: синоптик дала прогноз на Международный мужской день 2020 "Уход минусов": Киеву сулят резкий погодный поворот"Уход минусов": Киеву сулят резкий погодный поворот В Украину несутся снегопады: прогноз погоды на 20 ноябряВ Украину несутся снегопады: прогноз погоды на 20 ноября Киев подготовился к погодному удару: когда грозит снежный периодКиев подготовился к погодному удару: когда грозит снежный период
Следующий материал

Последние новости

22:25
Одесса передумала бойкотировать карантин выходного дня
22:24
​К какой зиме готовиться украинцам: глава Укргидрометцентра дал прогноз Видео
22:17
Гороскоп на 21 ноября для всех: доходные операции, прибыльная работа и мощная боль Видео
21:51
Названо главное условие усиления карантина в Украине Видео
21:45
Холостячка 2020 - что было в 5 выпуске 13-11-2020 Видео
Реклама
21:43
Глава МОЗ Максим Степанов поскандалил с депутатом в прямом эфире Видео
21:43
В Германии задержан врач-убийца пациентов с коронавирусом Видео
21:28
Лечение коронавируса в Украине: Ляшко сказал, сколько тратят в не очень тяжелых случаях Видео
21:14
Лидер группы Фиолет заболел коронавирусом
21:08
Аэропорт Лондона согласился принимать рейсы из Киева Видео
21:01
"Нужна помощь психиатра": на Львовщине депутаты на джипе пытались заехать в многоэтажку Видео
21:00
ОМОН признают террористами: Тихановская поставила жесткий ультиматум режиму Лукашенко Видео
20:42
У Зеленского рассказали, кого из глав ОГА пока не будут увольнять
20:33
Бубонная чума: симптомы и шансы на заражение в наши дни Видео
20:31
Приватбанк распродает проблемные долги со скидкой 99,5%
20:22
Синусит или простуда: как определить заболевание на ранней стадии Видео
20:17
Новый год отменяется: в Украине хотят ввести полный локдаун - что запретят
20:10
Средства из COVID-фонда на дороги не направляли​: в Офисе президента шокировали заявлением  ​ Видео
20:10
В Турции вводят комендантский час: к чему готовиться туристам Видео
19:58
Выборы мэра Сум: назван победитель второго тура
Реклама
19:56
Путин объяснил, почему Россия вмешалась в конфликт в Нагорном Карабахе
19:44
Financial Times прогнозирует обвал курса доллара на 20% Видео
19:29
Отказ от курения: нарколог посоветовал действенные способы Видео
19:27
В МИД Украины высмеяли Лукашенко из-за "спецслужб США в Киеве" Видео
19:26
Disney готовится выпустить сразу три фильма онлайн
19:25
В ОП рассказали подробности пребывания Зеленского в Феофании
19:22
"Посол в МВФ": что не так с заменой украинского посла в США мнение
19:21
В больнице Киева повесилась пенсионерка с коронавирусом Видео
19:11
Революционный контроллер DualSense для PS5 научили работать с ПК Видео
18:55
Ученые установили, когда человеку нужно бояться коронавируса больше всего Видео
18:54
Тотальный локдаун на Новый год: у Зеленского объяснили ситуацию Видео
18:48
Потеря слуха: названы ранние признаки Видео
18:47
CD Projekt показали обновленные системные требования Cyberpunk 2077
18:37
У сестры Ольги Бузовой случился инсульт
18:31
Кабмин назначил нового министра энергетики
18:23
Зеленский обратился к Венецианской комиссии из-за скандала с КСУ Видео
18:21
В оппозиции Беларуси допустили поражение в битве с Лукашенко Видео
18:20
Эксперт порадовал украинцев валютным прогнозом Видео
18:12
"Не выхожу из дома": новый участник Вар'яти-шоу сделал неожиданное признание
18:08
Угрожает нацбезопасности Украины: известного российского музыканта внесли в "черный список"
Реклама
17:31
​Ученые назвали самую неблагоприятную для распространения коронавируса погоду​ Видео
17:20
Роль Турции в Нагорном Карабахе: Франция бьет тревогу и выдвигает требование Видео
17:10
Людмила Барбир сообщила о странном осложенни от коронавируса Видео
17:03
Части Украины грозит опасная погода: синоптик назвала регионы Видео
16:57
Время вернуться в GTA Online: игроки впервые отправятся за пределы Лос-Сантоса Видео
16:37
QR-коды и контроль над самоизоляцией: Минцифра сообщила об усилении карантина Видео
16:29
"Получат в 10 раз больше": Алиев назвал условие возобновления войны в Карабахе Видео
16:10
В ЕС рассказали, как Украина присоединилась к наказанию Лукашенко Видео
16:04
Майли Сайрус и Дуа Липа сняли клип про бывших Видео
15:56
Остаться в живых после COVID-19: эксперт объяснила, как спастись при коронавирусе Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять