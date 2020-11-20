​К какой зиме готовиться украинцам: глава Укргидрометцентра дал прогноз

Какой будет погода зимой в Украине / УНИАН

​Глава Укргидрометцентра Николай Кульбида​ заявил, что учитывая те климатические изменения, которые уже произошли, и которые продолжают происходить в Украине, зимний сезон будет характеризоваться резкими изменениями погодных условий.

"Зима будет с повышенным температурным режимом против нормы. Причем значительно повышенным: температура будет выше на 2-4 градуса, чем была 30 лет назад. Также, с неустойчивым снежным покровом. Похолодания - будут, но будут кратковременными. Но и могут быть достаточно жесткими", - рассказал синоптик.

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Относительно противоречивых прогнозов об аномально теплой или аномально холодной зиме в Украине, Кульбида заявил, что это связно с деятельностью частных метеорологов, которым нельзя доверять.

"Информация об очень холодной зиме практически каждый год "гуляет" по Европе и Украине. И это связано с деятельностью частных метеорологов, которые дают соответствующие комментарии, которые сейчас есть возможность распространять по всему миру. Этому доверять нельзя, потому что еще есть метеорологическая наука, которая говорит о другом: надо следить за тенденциями изменений климата. Нельзя исключать, что 1 из 10 лет будет холоднее, чем те 9. Но это не значит, что это какая-то катастрофа или огромная аномалия", - поделился он.

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