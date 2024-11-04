Когда в Украине потеплеет: синоптик назвала точную дату

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- Когда в Украине потеплеет
- Какой будет погода 5 ноября
Погода в Украине в ближайшие дни отметится ночными морозами, сильным ветром и туманами. Но довольно скоро можно будет ожидать потепления. О том, когда температура воздуха повысится, рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что потеплеет в Украине 6-7 ноября.
Погода в Украине 5 ноября
Во вторник, 5 ноября, северо-западный ветер стихнет, лишь на востоке еще будет ветер до 15-20 метров в секунду.
Мороз ночью еще задержится - столбики термометров будут показывать ночную температуру на уровне +1...-4 градуса.
По словам синоптика, осадков во вторник на ожидается, ведь погоду будет диктовать антициклон.
В то же время Диденко предупредила о туманах ночью и утром в западных областях
"Днем воздух прогреется, если можно так сказать, до +4...+8 градусов, на востоке будет днем только +1...+4 градуса", - рассказала синоптик.
В Киеве 5 ноября будет сухо, ночью -3 градуса, днем +6 градусов.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Погода в Украине - последние новости
Ранее Главред сообщал, что, согласно прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, во многих областях Украины будут снег и мороз, ветер будет сдувать с ног - погода резко ухудшится. Температура воздуха будет опускаться до -4 градусов. Ветер усилится до опасных значений.
Также сообщалось, что в Украину ворвалась почти 6-балльная буря - как долго будет "трясти" страну. Уже через несколько дней страна окажется под влиянием новой магнитной бури.
Напомним, синоптик Вера Балабух рассказала, какой будет погода в Украине зимой - она назвала самый холодный месяц. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.
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