Мокрый снег будет идти в 5 областях: Украину накроет холодный атмосферный фронт

Погода станет существенно холоднее. Ветер может достигать штормовых порывов до 15-22 метров в секунду. Многие области накроют дожди и снег.

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Погода в Украине - Украину накроет холодный атмосферный фронт/ УНИАН

Вы узнаете:

Когда и каких областях Украины будет идти мокрый снег

В каких областях будет сильное похолодание из-за холодного атмосферного фронта

Погода в Украине станет холоднее. В субботу, 2 ноября, Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт, который повлечет за собой снижение температуры воздуха, выпадение дождей и усиление ветра.

Через несколько дней погода еще больше усложнится. 4 ноября в Харьковской, Сумской, Черниговской, Луганской областях, а также в восточных и северных районах Полтавщины, по предварительному прогнозу, ожидаются мокрый снег, налипание мокрого снега и сильный ветер. О таких погодных условиях предупредила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 2 ноября

По прогнозу синоптика, 2 ноября Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт. Он вызовет дожди ночью и в первую половину дня субботы на западе, севере и в центре, а с обеда - только на востоке и западе. На юге нашего государства пока дождей пока не предвидится.

Также Диденко предупредила о сильном ветре, который может достигать штормовых порывов.

"Холодный воздух всегда тяжелее и за атмосферным фронтом он будет давить и провоцировать сильный ветер. Поэтому северо-западный ветер будет достигать завтра в Украине штормовых порывов до 15-22 метров в секунду! В тылу холодного атмосферного фронта будет распространяться воздух арктического происхождения - соответственно, ожидается похолодание до дневных +6...+10 градусов. Только юг еще немного побудет в теплой погоде, +11...+16, местами до +16...+18 градусов. Однако и на юге в воскресенье уже существенно снизится температура воздуха", - рассказала синоптик.

Погода в Украине 2 ноября/ meteoprog

Погода в Киеве 2 ноября

В Киеве в субботу ожидается похолодание до +9 градусов, в воскресенье до +6 градусов. Предполагается сильный северо-западный ветер со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду.

Ближайшей ночью и в субботу до обеда в столице пройдет небольшой дождь, но большую часть дня субботы и в течение воскресенья, 3 ноября, в Киеве будет без осадков.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Что известно о Наталье Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что в Украине ударит мороз -4 градуса - стало известно, какие области накроет сильное похолодание. В выходные в Украине существенно снизится температура воздуха, часть областей накроют дожди.

Также ранее Главред сообщал, что Украину накроет похолодание, придет арктический воздух - стала известна дата. Температура воздуха ощутимо снизится. Также ожидаются штормовые порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

Напомним, синоптики предупреждали, что надвигается стужа - синоптики объявили штормовое предупреждение. Во многих областях Украины будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

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