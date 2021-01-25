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Морозов до -20 уже не будет: синоптики дали прогноз погоды на февраль

25 января 2021, 17:52
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Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в последний месяц зимы.

Погода на февраль в Украине / pixabay

Погода в Украине в феврале 2021 года не будет аномальной. По прогнозу Украинского гидрометцентра, средняя месячная температура в Украине составит от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, в Крыму до 3 градусов тепла. Это на 1,5-2,0 градусов выше средних многолетних значений.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 25-58 мм, в горных районах Закарпатской области и горах Крыма до 73-110 мм, что в пределах средних многолетних значений.

По данным Укргидрометцентра, среднее месячное количество осадков составляет 26-46 мм, на Закарпатье и в Карпатах до 47-125 мм.

Как говорит синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык, последний месяц зимы отметится температурными качелями, погода будет меняться едва ли не каждые два-три дня.

"Средняя температура февраля от 0 до -3 градусов. День-два — холодно, потом день-два — тепло", — отметил синоптик, пишет Сегодня.

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Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что в феврале средняя месячная температура воздуха составляет 0-5 градусов мороза, в восточных, северо-восточных областях и в Карпатах 6-7 градусов мороза, в Крыму от 1 градусов мороза до 4 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 27-39 градусов мороза, на юге Украины и на Закарпатье 23-34 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха - 12-20 градусов тепла, на Прикарпатье, в южной части до 21-24 градусов, на высокогорье Карпат 8-10 градусов тепла.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • Климатолог Надежда Максименко рассказала, как смена климата повлияла на Украину. По ее словам, в последние годы зимы в Украине стали теплее из-за атлантических воздушных масс.
  • Ранее климатолог Вера Балабух предупредила о катастрофах из-за глобального изменения климата.
  • Эксперты спрогнозировали, каким будет 2021 год. По их словам, на погодные условия повлияет явление Ла-Нинья в тропической части Тихого океана.

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