Морозы и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

Прогноз погоды говорит о том, что будет ясно, но холодно.
Погода в Украине в начале недели резко ухудшилась. Синоптики объявили на понедельник, 7 декабря, штормовое предупреждение.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Сегодня днем в акватории Азовского моря ожидаются порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 15-20 дм, быстрое обледенение судов. Объявлен второй уровень опасности, оранжевый.
Также в западных областях и Приазовье сегодня ожидаются порывы ветра 17-22 м/с. Объявлен первый уровень опасности, желтый.
В ГосЧС также предупредили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.
Тем временем в Укравтодоре сообщили, что по состоянию на утро понедельника в большинстве областей без осадков. В Одесской и Черновицкой областях местами выпал снег.
На перевальных участках дорог без осадков. Температура воздуха в горах колеблется -6 до -1 градуса. Состояние покрытия на перевалах местами мокрое.
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Синоптик Укргидрометцентра уточнил, что 7 декабря в Украине будет ясно, без осадков. В северных, северо-восточных, центральных областях и в Карпатах на дорогах местами гололедица.
Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с. В западных, южных и Донецкой областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха в западных областях днем от -2 до +3 градусов. На Закарпатье столбики термометров поднимутся до +4…+9 градусов, на остальной территории страны днем ожидается 0-5 градусов.
Погода в Украине - о чем сообщалось ранее:
- Как говорит прогноз погоды от Украинского гидрометцентра, часть Украины заметет снегом уже во вторник, 8 декабря.
- Ранее в Укргидрометцентре составили прогноз погоды для Украины на зиму.
- Директор Гидрометцентра Николай Кульбида сказал, что зимой погода в Украине может резко меняться, возможны достаточно жесткие кратковременные похолодания.