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Морозы и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

7 декабря 2020, 10:46
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Прогноз погоды говорит о том, что будет ясно, но холодно.

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В ряде регионов ожидаются порывы ветра 17-22 м/с / 1zoom.ru

Погода в Украине в начале недели резко ухудшилась. Синоптики объявили на понедельник, 7 декабря, штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня днем в акватории Азовского моря ожидаются порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 15-20 дм, быстрое обледенение судов. Объявлен второй уровень опасности, оранжевый.

Также в западных областях и Приазовье сегодня ожидаются порывы ветра 17-22 м/с. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

В ГосЧС также предупредили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Тем временем в Укравтодоре сообщили, что по состоянию на утро понедельника в большинстве областей без осадков. В Одесской и Черновицкой областях местами выпал снег.

На перевальных участках дорог без осадков. Температура воздуха в горах колеблется -6 до -1 градуса. Состояние покрытия на перевалах местами мокрое.

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Синоптик Укргидрометцентра уточнил, что 7 декабря в Украине будет ясно, без осадков. В северных, северо-восточных, центральных областях и в Карпатах на дорогах местами гололедица.

Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с. В западных, южных и Донецкой областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в западных областях днем от -2 до +3 градусов. На Закарпатье столбики термометров поднимутся до +4…+9 градусов, на остальной территории страны днем ожидается 0-5 градусов.

Погода в Украине 7 декабря / meteo.gov.ua

Погода в Украине - о чем сообщалось ранее:

  • Как говорит прогноз погоды от Украинского гидрометцентра, часть Украины заметет снегом уже во вторник, 8 декабря.
  • Ранее в Укргидрометцентре составили прогноз погоды для Украины на зиму.
  • Директор Гидрометцентра Николай Кульбида сказал, что зимой погода в Украине может резко меняться, возможны достаточно жесткие кратковременные похолодания.

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