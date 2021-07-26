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Налетит ураган и резко изменится погода: в Украине объявили штормовое предупреждение

26 июля 2021, 20:43
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В Украине ожидаются дожди, грозы и шквальные ветры 15-20 м/с.

Погода
Погода в Украине будет опасной / goodfon.ru

Погода в Украине 27 июля ожидается довольно опасной. Как прогнозируют синоптики, стоит ожидать ухудшения погодных условий из-за ливней и града на западе и жаркой погоды с дневной температурой до 34 на остальной территории.

Кроме того, синоптики объявили штормовое предупреждение для жителей ряда регионов Украины.

Как сообщают спасатели в Facebook, наиболее сложные погодные условия ждут жителей восьми регионов страны. Также, в ГСЧС объявили желтый уровень опасности и попросили украинцев быть предельно осторожными и учитывать в своих планах на вторник погодные аномалии.

Со своей стороны метеорологи уточнили, что дождливо во вторник будет в: Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской, Закарпатской, Волынской областях. Там ожидаются дожди, грозы и шквальные ветры 15-20 м/с.

В то же время, температура воздуха в данных регионах будет колебаться от +29...31. Ночью столбики термометра снизятся до +15...19.

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В другой части страны будет жарко и безветренно. В частности, на юге воздух прогреется днем до + 34, а ночью температура воздуха будет на уровне + 16...22.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко, в Украину вернется жара. Кроме того, дожди охватят все западные области, Винницкую и Житомирскую области. На Юге и Востоке, а также в Днепре будет теплее всего.

Диденко также дала советы, как уберечься от жары. Для этого нужно:

  • прикрывать голову от прямых солнечных лучей;
  • выбирать легкую и светлую одежду из натуральных тканей и открытую обувь;
  • носить бутылочки с водой;
  • не злоупотреблять кондиционерами в помещениях.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды на август 2021. По его словам, будет жарко и практически без дождей.

Кроме того, Горбань считает, что осень в Украине начнется рано. Уже во второй половине сентября пройдут дожди и похолодает.

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