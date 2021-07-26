Налетит ураган и резко изменится погода: в Украине объявили штормовое предупреждение

В Украине ожидаются дожди, грозы и шквальные ветры 15-20 м/с.
Погода в Украине 27 июля ожидается довольно опасной. Как прогнозируют синоптики, стоит ожидать ухудшения погодных условий из-за ливней и града на западе и жаркой погоды с дневной температурой до 34 на остальной территории.
Кроме того, синоптики объявили штормовое предупреждение для жителей ряда регионов Украины.
Как сообщают спасатели в Facebook, наиболее сложные погодные условия ждут жителей восьми регионов страны. Также, в ГСЧС объявили желтый уровень опасности и попросили украинцев быть предельно осторожными и учитывать в своих планах на вторник погодные аномалии.
Со своей стороны метеорологи уточнили, что дождливо во вторник будет в: Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской, Закарпатской, Волынской областях. Там ожидаются дожди, грозы и шквальные ветры 15-20 м/с.
В то же время, температура воздуха в данных регионах будет колебаться от +29...31. Ночью столбики термометра снизятся до +15...19.
В другой части страны будет жарко и безветренно. В частности, на юге воздух прогреется днем до + 34, а ночью температура воздуха будет на уровне + 16...22.
Как сообщает синоптик Наталья Диденко, в Украину вернется жара. Кроме того, дожди охватят все западные области, Винницкую и Житомирскую области. На Юге и Востоке, а также в Днепре будет теплее всего.
Диденко также дала советы, как уберечься от жары. Для этого нужно:
- прикрывать голову от прямых солнечных лучей;
- выбирать легкую и светлую одежду из натуральных тканей и открытую обувь;
- носить бутылочки с водой;
- не злоупотреблять кондиционерами в помещениях.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
Народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды на август 2021. По его словам, будет жарко и практически без дождей.
Кроме того, Горбань считает, что осень в Украине начнется рано. Уже во второй половине сентября пройдут дожди и похолодает.