Бури и невероятная жара: синоптики рассказали, какой будет погода в августе

Погода в Украине на август / pixabay

Погода в Украине в последний месяц лета 2021 года будет теплее, чем обычно. Как прогнозируют синоптики Укргидрометцентра в августе средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 20-25 градусов тепла, в Карпатах 16-18 градусов. Это на 1-1,5 градусов выше климатической нормы.

А вот количество осадков будет в пределах климатической нормы, отмечают синоптики.

Так, их месячное количество в стране ожидается на уровне 31-80 мм, на Прикарпатье местами 95-99 мм.

"Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что в августе средняя месячная температура воздуха составляет 18-22 градусов, в южных, юго-восточных областях и в Крыму местами 23-24 градусов, на высокогорье Карпат 13 градусов тепла", - говорится в сообщении.

В августе средняя месячная количество осадков составляет 30-69 мм, в Херсонской области и западных районах Крыма местами 24-28 мм, на Прикарпатье, Закарпатье и горах Крыма 70-97 мм, в горных районах Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей местами 104-120 мм.

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По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, лето в этом году будет жарким, но с дождями и грозами.

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Так, согласно его расчетам, август будет довольно жарким и богатым на осадки:

1-3 августа — сильная жара,

2 августа — гроза и буря,

8 — буря,

11-14, 22, 27 и 29 августа — дожди,

с 19 по 21 и с 23 по 26 августа — жара.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды на август 2021. По его словам, будет жарко и практически без дождей.

Кроме того, Горбань считает, что осень в Украине начнется рано. Уже во второй половине сентября пройдут дожди и похолодает.