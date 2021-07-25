В Украину надвигается мощный циклон со штормом и дождями

Погода в Украине будет опасной / pixabay

Погода в Украине снова будет сильно жаркой, особенно в некоторых областях. По прогнозу синоптиков, не обойдется и без гроз с ливнями.

В понедельник, 26 июля, ожидается +27 +31, на юге и востоке +29 +32 градуса. При этом на северо-западе будет дождливо, а на Закарпатье возможны сильные ливни.

Также с понедельника, 26 июля, Украину затронет циклон. Его эпицентр пройдет над Польшей и Беларусью, а Украина коснется лишь немного.

В понедельник заденет Львовскую область и Закарпатье. А со вторника пройдется по северным и восточным регионам.

27 июля станет жарко в южных, восточных областях и на Закарпатье - от +30 до +34. На остальной территории +28+31 градус. Грозы вероятны в западных областях.

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В среду, 28 июля температура по-прежнему будет высокой на юге и востоке и более скромной на остальной территории. А грозовые осадки охватят северные, западные и часть центральных областей.

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29 июля снова жарко, в том числе и на севере, где ожидается +29 +31. Но атмосферный фронт переместится юго-восточнее и уйдет с запада.

30 июля будет также с высокими градусами, а дожди наиболее вероятны на западе и юге.

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Кроме того, синоптики ресурса meteoprog составили прогноз погоды на две недели.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды на август 2021. По его словам, будет жарко и практически без дождей.

Кроме того, Горбань считает, что осень в Украине начнется рано. Уже во второй половине сентября пройдут дожди и похолодает.