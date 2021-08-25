Налетит ураган: в Украине объявили штормовое предупреждение

Погода в Украине / ua.depositphotos.com

В Украине на 26 августа объявили штормовое предупреждение и похолодание. Как сообщает синоптики Укргидрометцентра, непогода затронет семь областей.

26 августа в Украине будут дожди в северных, центральных и южных областях. Во всех регионах будет сухо. Температура воздуха составит +19+24 днем в западной части, ночью будет +9+13. В западной части Украины днем будет +24+29, а ночью +13+15.

Непогода будет бушевать в центральных и некоторых южных областях:

Черкасской,

Полтавской,

Винницкой,

Кировоградской,

Днепропетровской,

Винницкой,

Одесской,

Николаевской.

В этих регионах прогнозируют грозы, град и шквалы.

27 августа ожидаются дожди во всех областях Украины. Сухо будет только в Крыму. В западной части страны днем будет +19+24, а ночью +10+13. В восточной - днем будет +21+27, а ночью +13+16.

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28 августа дожди покинут почти все области. Грозы будут в Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Одесской областях. Днем в западной части будет +17+23, а ночью +6+11. В восточной части будет +23+30, а ночью +12+16.

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Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

Главный народный синоптик страны Леонид Горбань рассказал о погоде на осень 2021 года. Так, в сентябре украинцев ждет еще 10 теплых дней. Но затем пойдут дожди и похолодание. Октябрь будет сухим, но с ночными морозами. В ноябре же, по словам синоптика, холода продолжатся. Также ожидаются осадки, в том числе ранний снег.

Горбань также добавил, что зима 2021 года в Украине будет, вероятно, холодной – в декабре возможны сильные морозы и ледяные дожди уже в первой декаде месяца. А во второй - ожидаются небольшие снегопады.